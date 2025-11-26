Aislinn Derbez y sus hermanas reciben las cenizas de Gabriela Michel, su mamá, tras funeral privado, aseguran

¡Los rumores no paran! Después de horas de hermetismo sobre el funeral de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, ahora circula la versión de que la familia presuntamente ya tendría las cenizas de la actriz, tras una cremación realizada en privado. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Así lucía Gabriela Michel de joven, revelan imágenes de la actriz / Capturas de pantalla Internet

¿Cómo murió Gabriela Michel y por qué hay versiones encontradas sobre su fallecimiento?

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, sigue generando dudas. Según la versión oficial compartida por Aislinn y confirmada por la periodista Ana María Alvarado, la actriz de doblaje falleció a causa de un infarto fulminante que le provocó una caída y un golpe en la cabeza. Los médicos no pudieron intervenir a tiempo, lo que terminó en una tragedia inesperada.

Lo que más sorprende es que Gabriela no presentaba problemas de salud previos. Era una mujer activa, salía a caminar todos los días y recientemente había comprado una computadora para seguir estudiando. Por eso, su partida a los 65 años dejó en shock tanto al medio artístico como a sus seguidores.

Sin embargo, la influencer Chamonic encendió la polémica al asegurar que tiene otros datos sobre la causa de muerte, aunque decidió no revelarlos “por respeto” a la versión de Aislinn. Esto desató especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaron que la actriz presuntamente habría tomado una decisión fatal, mientras otros prefirieron quedarse con la versión oficial.

Por si fuera poco, la periodista Inés Moreno compartió otra versión: Jorge Antonio Aguilera, exesposo de Gabriela, habría confirmado que se trató de un accidente dentro de su casa. Según dijo, la actriz vivía sola en un departamento de asistencia. Hasta ahora, ni Aislinn ni sus hermanas han dado más detalles, por lo que todo lo que circula en redes sigue siendo rumor.

¿Cómo fue el funeral de Gabriela Michel y por qué fue tan privado?

El funeral de Gabriela Michel se habría realizado en la funeraria Castell, en Satélite, según reveló Ventaneando. Además, se dijo que habría existido un servicio en curso desde la mañana del martes, el cual fue sumamente privado.

“Nos hemos tratado de comunicar también con la gente que labora en esta agencia funeraria y no dan mayor detalle al respecto. Únicamente nos comentan que hay unos servicios privados”, dijo el reportero de Ventaneando.

Hasta ese momento no se precisaba si los restos de Michel serían trasladados para cremación o sepultura, y tampoco había información sobre un homenaje público por lo que nueva información podría dar nuevas pistas.

Así fue el funeral privado de Gabriela Michel / Captura de pantalla de redes sociales / Canva

¿Aislinn Derbez y sus hermanas ya tienen las cenizas de su mamá Gabriela Michel?

Aquí es donde los rumores se ponen más intensos. Chamonic aseguró en redes sociales que Aislinn Derbez y sus hermanas, Michell y Chiara Aguilera, presuntamente habrían recibido las cenizas de su mamá en una ceremonia privada.

“Hoy a las 11 am, Aislinn Derbez y sus hermanas, junto a su padrastro, recibieron las cenizas de su mamá la señora Gabriela Michel. Ellos tomaron la decisión de que fuera cremada y velarla en privado solo con la familia” Chamonic

Aunque esta versión circula con fuerza, ningún miembro de la familia Derbez lo ha confirmado públicamente, por lo que todo sigue en el terreno de la especulación.

¿Gabriela Michel vivía en una casa de asistencia y cómo ocurrió el accidente?

Según información de Chamonic Gabriela Michel vivía sola en una casa de asistencia, donde tenía acceso a servicios médicos, comida y lavandería, todo pagado por Aislinn Derbez.

Chamonic “Para quienes me han estado preguntando sobre el accidente —porque sí, fue un accidente el que tuvo la señora Gabriela Michel—, ella vivía sola en una casa de asistencia, la cual Aislinn Derbez pagaba mensualmente. En ese lugar, la señora Gabriela tenía acceso a servicios médicos, comida, lavandería y todo lo que necesitaba, además de personal que estaba al pendiente de ella. Esta decisión la tomó Aislinn hace un año y medio, cuando la señora Gabriela se divorció de su exesposo Jorge.”

Según Chamonic, la actriz presuntamente se habría levantando esa mañana, habria tomado algo que le provocó mareos, se habría tropezado y se habría golpeado en la cabeza. Cuando el personal fue a buscarla para desayunar, la habrían encontrado inconsciente.

“Lamentablemente, esa mañana la señora Gabriela se levantó, tomó algo que le provocó mareos, se tropezó, se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando la persona encargada de la casa de asistencia fue a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo. Al llamar a los servicios médicos, al parecer ya había fallecido. Según se dice, le dio un infarto después de la caída.” Chamonic

Por ahora, ni Aislinn ni sus hermanas han confirmado esta versión, pues hasta ahora sostienen que la causa de muerte fue por un infarto fulminante.