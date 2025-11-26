Los Derbez más unidos que nunca: Replican el mismo texto por la pérdida de Gabriela Michel tras criticas

La familia Derbez volvió llamar la atención luego de la muerte de Gabriela Michel, actriz de televisión y doblaje y madre de Aislinn Derbez. La noticia fue confirmada a inicios de semana por la Asociación Nacional de Intérpretes, lo que desató una ola de reacciones en el medio del entretenimiento. En medio de este escenario, los integrantes del clan se convirtieron en tendencia al publicar el mismo mensaje en redes sociales.

Horas después de que la ANDI difundiera el fallecimiento, Aislinn Derbez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para informar la causa de la muerte de su mamá, a través de un breve texto. A partir de ese momento, comenzaron a circular comentarios sobre la presencia, o aparente ausencia, del resto de los Derbez, situación que finalmente fue aclarada por una publicación de Vadhir, quien compartió un mensaje que posteriormente replicaron.

Así fue el funeral privado de Gabriela Michel / Captura de pantalla de redes sociales / Canva

¿De qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

De acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes, Gabriela Michel murió a los 65 años. La actriz, reconocida por su trabajo en televisión y doblaje, perdió la vida el lunes 24 de noviembre. Más tarde, su hija Aislinn dio a conocer que la causa fue un infarto. La noticia generó diversas reacciones en el medio artístico, ya que Michel mantuvo una trayectoria activa en diferentes proyectos y era conocida por su voz en producciones infantiles y juveniles.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto” Aislinn Derbez

Tras la confirmación, la actriz fue recordada en redes por colegas y seguidores. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue la manera en que la familia Derbez decidió aparecer públicamente.

¿Qué mensaje publicó la familia Derbez tras la muerte de Gabriela Michel?

Las publicaciones de los hijos de Eugenio Derbez comenzaron a posicionarse entre lo más comentado de la jornada. La sincronía entre hermanos llamó la atención, ya que todos subieron el mismo mensaje que Vadhir había compartido primero. En su post, el actor, no sólo agradeció las muestras de apoyo para su familia, si no que también expresó que lamentaba tener que publicar ese tipo de contenido para aclarar especulaciones.

Según lo publicado, Vadhir estuvo acompañando a Aislinn en los momentos posteriores al fallecimiento de su madre. Luego de que su mensaje se volviera viral, tanto Aislinn como José Eduardo replicaron el texto de forma íntegra. Horas más tarde, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hicieron lo propio desde su cuenta personal.

Aislinn también agradeció públicamente el apoyo de sus hermanos y de su papá, señalando que los mensajes la habían acompañado en un momento especialmente difícil.

La réplica del mensaje en todas las cuentas fue interpretada por los internautas como una muestra de unidad entre los integrantes de la familia, quienes han dejado ver su cercanía tanto en apariciones públicas como en su reality “De viaje con los Derbez”. A través de este proyecto y de su constante presencia en televisión y redes sociales, el clan ha compartido momentos familiares que los mantienen como figuras mediáticas de gran alcance.

Así postearon el mismo mensaje Los Derbez / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn?

Eugenio Derbez, quien estuvo en una relación con Gabriela Michel, reapareció en redes sociales para dedicar un mensaje directo a Aislinn, tras haberse enterado de la muerte de su mamá. El comediante publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su hija, en la que ambos aparecen mirándose a los ojos y sonriendo, una imagen que rápidamente se volvió significativa para sus seguidores debido al contexto. Junto a la foto, Eugenio escribió un breve mensaje dirigido a Aislinn:

“Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez” Eugenio Derbez

Más tarde, Aislinn respondió directamente al mensaje de su papá en Instagram con un breve texto:

“Siempre. Te amo con todo mi corazón”. Aislinn Derbez

