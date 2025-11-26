Todas las mamás de los hijos de Eugenio Derbez: nombres, historias y secretos que pocos conocen

Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes más queridos en México y Estados Unidos. Su éxito en la televisión mexicana con programas como Al derecho y al Derbez y La familia P. Luche lo catapultó a la fama, pero su vida personal ha sido igual de comentada. El creador de No se aceptan devoluciones tiene cuatro hijos, cada uno con una mamá distinta, todas mujeres talentosas y famosas en el mundo del espectáculo.

Este árbol genealógico tan peculiar se convirtió en tema de conversación nacional, especialmente luego de confirmarse la muerte de una de ellas, Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez ¿quiénes son las mujeres que marcaron la vida de Eugenio Derbez y le dieron a sus herederos? Aquí te lo contamos todo.

Eugenio Derbez habló de su relación con Gabriela Michel, mamá de su hija Aislinn Derbez / Capturas de pantalla / Redes sociales

¿Quién fue la primera mujer en la vida del comediante Eugenio Derbez y madre de su hija mayor, Aislinn Derbez?

El recorrido por esta historia familiar inicia con Gabriela Michel, la primera pareja de Eugenio Derbez y la madre de su primogénita, Aislinn Derbez. La figura de Gabriela es fundamental para entender el origen del clan, no solo porque estuvo presente en los primeros años del actor, sino porque aportó una sensibilidad artística que después se vería reflejada en su hija.

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, destacó por prestar su voz a personajes emblemáticos. Su talento era tan sólido que formó parte de proyectos tan importantes como la Reina Clarion en Campanita y Samantha Jones en las primeras temporadas de Sex and the City. En aquellos años, su camino coincidió con el del joven comediante, quien también exploraba oportunidades en el doblaje.

De esa relación nació Aislinn Derbez, el 18 de marzo de 1987. Ella se convirtió en la heredera mayor del clan y una de las que más ha brillado dentro del cine y la televisión. Aunque la relación entre Gabriela y el comediante fue breve y terminó cuando su hija era muy pequeña, la huella artística de Michel quedó impregnada tanto en Aislinn como en el inicio de esta gran familia.

Lamentablemente, el pasado 24 de noviembre se confirmó la meurte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez. A través de un comunicado, Aislinn pidió privacidad y respeto en este difícil momento, además de revelar que la causa habría sido un infarto fulminante.

Aislinn Derbez sufre la pérdida de su mamá Gabriela Michel. / Redes sociales

¿Quién es Silvana Torres Prince, la madre de Vadhir Derbez y una de las historias menos conocidas del clan de esposas de Eugenio Derbez?

Tras su separación de Gabriela Michel, en la vida del actor apareció Silvana Torres Prince, una talentosa cantante y bailarina que se movía en los escenarios, conciertos y espectáculos donde la música era protagonista. Fue ahí donde coincidió con él, iniciando una relación tan intensa como fugaz.

Silvana fue la mujer que dio vida al segundo hijo del comediante, Vadhir Derbez, nacido el 16 de febrero de 1991. Desde pequeño, Vadhir mostró un evidente magnetismo artístico, heredando tanto el humor de su padre como la sensibilidad musical y escénica de su madre.

A diferencia de la mayoría de las parejas del actor, Silvana Torres Prince optó por mantenerse en un perfil bajo, alejada de los reflectores, los escándalos y las entrevistas. Con los años se dedicó a las artes plásticas, dejando atrás sus días en los escenarios, aunque siempre con una fuerte presencia en la formación artística de su hijo.

¿Por qué la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sigue siendo la más polémica del espectáculo?

En la lista de romances que marcaron al actor, ninguno ha generado tantos titulares, rumores y controversias como el que mantuvo con Victoria Ruffo, la llamada “reina de las telenovelas”. Su relación no solo fue mediática, sino explosiva, intensa y cargada de diferencias irreconciliables que continúan hasta la fecha.

De esta relación nació el tercer hijo del comediante, José Eduardo Derbez, el 14 de abril de 1992. Él creció entre dos potencias del entretenimiento: la figura cómica más influyente de México y una de las actrices más importantes en la historia de Televisa. La mezcla fue perfecta para que José Eduardo desarrollara un estilo propio, destacando por su carisma y sentido del humor.

A pesar de que hoy mantiene un vínculo muy cercano con sus medios hermanos, el proceso de separación de sus padres estuvo marcado por desacuerdos que ninguna de las dos partes ha ocultado. La relación con Victoria Ruffo sigue siendo una de las más mencionadas y analizadas en la historia del espectáculo mexicano.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Quién es Alessandra Rosaldo y cómo transformó la vida de Eugenio Derbez como madre de su hija menor?

La etapa más estable y mediática del actor llegó con Alessandra Rosaldo, cantante, actriz y presentadora, famosa por ser la vocalista del grupo Sentidos opuestos. Su unión marcó un antes y un después en la vida del comediante, no solo porque consolidó su vida personal, sino porque le permitió construir una familia más tradicional junto a ella.

Después de varios noviazgos turbulentos dentro del mundo artístico, Eugenio y Alessandra comenzaron una relación que rápidamente se ganó la atención del público, pues hoy se sabe se dio por una infidelidad de Eugenio a Dalilah Polanco. En 2012 celebraron una boda televisada que paralizó al espectáculo mexicano, y en 2014 dieron la bienvenida a su hija menor, quien desde pequeña ya aparece en proyectos familiares y eventos públicos.

Aunque la menor todavía es una niña, muchos la perfilan como la siguiente integrante del clan Derbez en seguir los pasos de su familia dentro de la actuación o la música.