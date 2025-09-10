Victoria Ruffo es diagnosticada con alarmante enfermedad que podría alejarla de los escenarios

Hace semanas, la salud de Victoria Ruffo fue tema de preocupación y desató rumores en redes sociales. Su inesperada ausencia en la obra “Las leonas” encendió las alarmas entre sus fans, debido a que ella comentó que era por temas de salud.

La situación preocupó aún más en junio de 2025, cuando la actriz fue captada en silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esta imagen generó especulaciones sobre un posible tema de salud. Ahora, la famosa dio detalles del diagnostico que recibió sobre una alarmante enfermedad.

Victoria Ruffo se ausentó de la obra “Las leonas” por problemas de salud

Por esos días,Victoria Ruffo tuvo que cancelar una de sus presentaciones en “Las leonas”, por lo cual Paola Rojas tuvo que suplirla en el escenario, donde comparte créditos con Mara Patricia Castañeda, Angélica Aragón y Lupita Jones. La intérprete aclaró que se trataba de una enfermedad de garganta y alergias, acompañada de tos intensa y dolor en el tórax.

Victoria Ruffo llega al aeropuerto de la Ciudad de México / Captura de pantalla Eden Dorantes

Además, aclaró a los medios que el uso de la silla de ruedas se debía a hernias lumbares y cervicales, las cuales le dificultan recorrer largas distancias.

“No es que no pueda caminar, sí puedo, pero a veces son distancias muy largas y mejor así no me daño”, dijo la actriz, quien anteriormente ya había sido captada con en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Victoria Ruffo, Mara Patricia Castañeda, Lupita Jones y Paola Rojas actuando en la presentación para prensa de la obra “Las Leonas”. / Luis Pérez

¿Qué enfermedad tiene Victoria Ruffo que la llevó a ausentarse de “Las leonas”?

La actriz Victoria Ruffo encendió las alarmas sobre su salud al revelar que ha sido diagnosticada con esofagitis, lo que la obligó a alejarse de manera repentina de los escenarios.

“Ya me descubrieron que lo que tengo… es esofagitis. Un desastre solo los doctores saben”, explicó Victoria Ruffo a “Ventaneando”.

La reina de las telenovelas aseguró que, aunque no se trata de algo grave, ya se encuentra bajo tratamiento médico.

La madre de José Eduardo Derbez señaló que el padecimiento está relacionado con el reflujo, afecta su esófago y a las cuerdas vocales “Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas. Se forman una serie de flemas… un desastre que solamente los doctores saben, pero ya me dieron medicina y estoy muy bien”.

¿Retiro espiritual o rehabilitación? José Eduardo Derbez confiesa cuál es el motivo por el que viajará lejos de su familia.



¿Qué es esofagitis, enfermedad que tiene Victoria Ruffo?

Según Mayo clinic, la esofagitis que padece Victoria Ruffo es una inflamación del esófago, el conducto que conecta la garganta con el estómago y que se encarga de transportar los alimentos. De acuerdo con información médica especializada, este padecimiento puede estar relacionado con diversas causas, entre ellas el reflujo ácido frecuente, infecciones, reacciones alérgicas o incluso ciertos medicamentos que irritan el revestimiento del esófago.

Cuando no se trata de manera adecuada, la esofagitis puede generar complicaciones como úlceras o cicatrices en el esófago, dificultando aún más el paso de los alimentos. Además el La inflamación crónica también aumenta el riesgo de daño permanente en el tejido esofágico.

En ciertos casos la esofagitis puede repercutir en la voz. Esto ocurre porque el reflujo ácido no irrita no solo el esófago, sino también la laringe y las cuerdas vocales. Como resultado, la persona puede experimentar ronquera, cambios en el timbre o sensación de tener la garganta llena de flemas.

