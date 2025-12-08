Camila Sodi revela su lucha contra incurable diagnostico a un año de la muerte de su mamá Ernestina Sodi

A poco más de un año desde la muerte de la escritora Ernestina Sodi, su hija, la actriz Camila Sodi, abre su corazón y se sincera sobre el duro diagnóstico contra el que ha estado luchando durante mucho tiempo. Esto fue lo que dijo.

¿Cuándo y de qué murió Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi?

Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi, murió el pasado 8 de noviembre de 2024, a la edad de 64 años. De acuerdo con lo que se dijo en aquel entonces, la causa fueron las complicaciones surgidas por la ruptura de la arteria aorta, las cuales le provocaron dos infartos.

Recordemos que Ernestina había sido hospitalizada de emergencia semanas antes por esta razón. Estuvo más de 15 días en terapia intensiva.

En aquel entonces, Camila usó sus redes sociales para despedirse de su madre con un emotivo mensaje: “Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 de 2024. Descansa en paz”, manifestó.

Como parte de su duelo, la actriz escribió un libro llamado ‘El pequeño libro del duelo’, donde cuenta más a detalle sobre su proceso de sanación y su sentir. Durante las promociones del mismo, dio una entrevista a Isabel Lascuráin, en la que, entre otras cosas, platica por primera vez sobre su complicada enfermedad.

Así fue como Camila Sodi confirmó que padece complicada enfermedad

Camila Sodi, quien actualmente tiene 39 años, contó que es una persona neurodivergente. Y es que padece autismo y Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad, más conocido como TDHA. Si bien afirmó que no considera tener una desventaja, cree que es “complicado” vivir en una sociedad que no cuenta con las adaptaciones pertinentes.

“Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto. Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti” Camila Sodi

Y agregó: “En un mundo y cultura tan tóxica, es difícil. Igual un duelo, el mundo es apabullante, el mundo no es un lugar donde te sientes seguro, no, dices ‘voy a llorar y alguien me va a robar la bolsa’. Y la gente siempre dice: "¿Cómo estás? ¿Ya estás bien? No te preocupes, ya va a acabar’”

Aunque reiteró que es una persona “funcional”, detalló que ha habido situaciones estresantes que se han complicado más debido a su neurodivergencia.

“Necesito ayuda externa, muy poca, pero soy neurodivergente. No puedo con que te eleven el cortisol, y era una niña y me preguntaban cosas muy cabronas, eran duros. Con lo de Diego, con lo de mi mamá, la tía y la otra tía”, indicó.

¿Qué otro padecimiento sufre Camila Sodi?

Además de la neurodivergencia, en el pasado, Camila Sodi confesó que, tras la muerte de su mamá, le diagnosticaron estrés postraumático, por lo que decidió tomar un tratamiento que, para muchos, podría sonar peculiar.

“Es como una onda, ¿se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”, explicó en ese momento.

Relató que este tipo de terapias suelen tomarlas soldados que han estado en la guerra y que, según expertos, es efectiva para “procesar” los recuerdos desagradables.

