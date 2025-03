Laura Zapata rompe el silencio tras visitar la tumba de Ernestina Sodi: “Me dolió muchísimo”

Laura Zapata compartió con la prensa su reciente visita a la tumba de su media hermana, Ernestina Sodi, quien falleció el pasado 8 de noviembre debido a complicaciones de salud tras haber sufrido dos infartos. La actriz confesó que el momento fue sumamente doloroso y que pasó varias horas en el cementerio en honor a su hermana.

Ernestina Sodi murió / Auror desconocido

Laura Zapata visitó la tumba de Ernestina Sodi y le llevó flores

Tras la lamentable partida de Ernestina Sodi, Laura Zapata decidió rendirle un homenaje personal. Aunque no asistió al funeral debido a las diferencias que las separaban en los últimos años, la actriz optó por acudir a su tumba meses después para despedirse en privado.

“La fui a ver. Ya la fui a ver. Me dolió muchísimo, muchísimo, ir a verla en su tumba. Le llevé flores, y bueno, pues sí, de repente es algo que me dolió mucho”, expresó conmovida la actriz, quien no pudo evitar derramar lágrimas al recordar a su hermana.

Las diferencias entre ambas surgieron tras el secuestro que vivieron hace años, lo que generó un distanciamiento significativo en su relación. Sin embargo, pese a las rencillas del pasado, Laura reconoció que la ausencia de Ernestina le ha afectado profundamente.

Laura Zapata y Cynthia Klitbo. / Captura de pantalla: Secretos de villanas

Laura Zapata asegura que le dolió mucho visitar ahí a su media hermana Ernestina Sodi

Durante su visita al cementerio, Laura Zapata se tomó un tiempo para reflexionar sobre su relación con su hermana y la manera en que los conflictos pueden afectar a las familias.

“Me quedé como unas dos o tres horas, pues la verdad sintiendo muy feo, y de repente, pues dices: ‘Cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías’, pero son tonterías cuando alguien cae y ya, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre aventándonos mala onda”, explicó la actriz.

A pesar de los años de distanciamiento, Laura reconoció que el fallecimiento de Ernestina la ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la unión familiar y de dejar atrás las diferencias antes de que sea demasiado tarde.

¿Le pidió perdón a su hermana? Laura Zapata responde

Uno de los cuestionamientos más importantes que la prensa le hizo a Laura Zapata fue si en su visita al cementerio le pidió perdón a Ernestina Sodi por los conflictos que las mantuvieron alejadas. Sin titubeos, la actriz respondió con firmeza: “No, yo no tenía por qué pedirle perdón”, aseguró.

Además, recordó el impacto emocional que sintió al estar frente a la tumba de su hermana: “Lo primero que me pasó es que se me salieron las lágrimas, pues no lloré muchísimo, pero sí me dolió. Sí, me dolió, pues tan joven, tan guapa, pues que ya no está, ¿no? Además, pienso mucho en ella, digo ‘ay, Titi’. No, no la he soñado, pero sí digo ‘ay, Titi’”, comentó con nostalgia.

La partida de Ernestina Sodi ha dejado una profunda huella en Laura Zapata, quien a pesar del distanciamiento, no puede evitar recordar con cariño a su hermana y lamentar su ausencia.