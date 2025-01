Laura Zapata y Thalía: La historia de un distanciamiento que conmueve a los fans

Laura Zapata, reconocida actriz mexicana, ha vuelto a acaparar la atención de los medios tras compartir un mensaje que se volvió viral, en el cual abordó el distanciamiento con su media hermana, la famosa cantante Thalía.

La publicación de Zapata incluyó una reflexión cargada de nostalgia que dejó a muchos de sus seguidores conmovidos.

Mira: Laura Zapata tuvo contacto con Camila Sodi tras hospitalización de Ernestina Sodi

laura Zapata / Instagram: @laurazapataoficial

Las diferencias familiares que marcaron una ruptura

Hace algunos meses, Laura Zapata fue entrevistada por Jorge “el Burro” Van Rankin, donde reveló los conflictos que han deteriorado su relación con sus medias hermanas: Thalía, Ernestina, Federica y Gabriela Sodi. La actriz, famosa por su papel de villana en diversas telenovelas, declaró que ya no considera a sus medias hermanas como parte de su familia debido a eventos que considera imperdonables.

“Considero que las hermanas te cuidan la espalda, te protegen, te quieren y te respetan. Como eso dejó de pasar, dejaron de ser mis medias hermanas. Fue hace como tres o cuatro años. No me interesan, me caen gordísimas todas. Fueron muy groseras con mi abuela y se robaron el dinero de su departamentito”, expresó Laura Zapata con contundencia.

La actriz también acusó a sus hermanas, excepto a Thalía, de haber maltratado a su tía abuela, Eva Mange, y de apropiarse de recursos provenientes de un departamento que le pertenecía. Estas diferencias familiares se convirtieron en un tema recurrente que Zapata ha discutido abiertamente en diversas entrevistas.

Checa: Laura Zapata reacciona al video de Thalía maquillándose antes de entrar al panteón Francés

Laura Zapata y Cynthia Klitbo. / Captura de pantalla: Secretos de villanas

Yolanda Andrade y el distanciamiento con Thalía

Sin embargo, Laura aclaró que su distanciamiento con Thalía no tiene relación con estos conflictos. La ruptura, según explicó, se dio tras un incidente protagonizado por Yolanda Andrade, amiga cercana de Thalía.

“Ella [Thalía] fue la única que aportó dinero cuando mi tía se rompió la cadera. No tiene necesidad de robar. Pero, cuando mi abuela murió, su amiga Yolanda dijo que ya se me había acabado mi minita de oro, insinuando que vivía de lo que Thalía me daba. Yo, mi amor, trabajo desde hace muchos años, gano muy bien porque soy muy chin...na”, declaró con firmeza.

Zapata explicó que confrontó a su hermana menor para que interviniera ante los comentarios de Yolanda Andrade, pero no obtuvo el apoyo que esperaba: “‘Controla a tu amiguita, está diciendo que tú me mantienes. Tú nunca me has mantenido’. Pero ella no dijo nada, no hizo ninguna aclaración y dejó que las cosas siguieran”.

Finalmente, este silencio de Thalía fue suficiente para que Laura decidiera cortar la relación definitivamente: “La bloqueé, mi amor, y así terminé mi relación con Thalía”, sentenció la actriz.

Te puede interesar: Denisse de Kalafe desmiente romance con Laura Zapata y manda fuerte mensaje a Yolanda Andrade

Thalía / Thalía

Una fotografía del pasado despierta la nostalgia

Recientemente, el comunicólogo Raúl Gutiérrez compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía de Laura Zapata y Thalía cuando eran jóvenes. La imagen mostraba un momento de hermandad que emocionó a los fans y también a la propia Laura.

Al ver la publicación, Zapata respondió con un mensaje cargado de melancolía: “Qué triste que la maldad y la envidia hayan destruido esa hermandad”. Con estas palabras, la actriz lamentó el fin de su relación con Thalía, recordando un tiempo en el que ambas compartían una conexión más cercana.

Este mensaje no tardó en viralizarse, despertando un debate entre seguidores y críticos de ambas figuras. Aunque Laura Zapata no profundizó más en el tema, sus palabras dejaron en claro el dolor que le genera esta fractura familiar.

Hasta el momento, Thalía no ha emitido comentarios sobre la publicación de Laura Zapata ni sobre la fotografía compartida. La cantante, conocida por su carrera internacional y su vida privada reservada, ha evitado pronunciarse públicamente sobre los conflictos familiares que han sido tema de discusión en diversos medios.