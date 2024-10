Laura Zapata tuvo contacto con Camila Sodi tras hospitalización de Ernestina Sodi

La actriz Laura Zapata informó que se ha puesto en contacto con sus sobrinas, Camila y Marina, hijas de su hermana Ernestina Sodi, quien se encuentra hospitalizada en estado crítico tras haber sufrido dos infartos y una ruptura de la aorta.

Pese a la larga distancia en la relación familiar, Laura se mostró empática y preocupada por el estado de salud de Ernestina, reiterando que está dispuesta a ofrecer apoyo a sus sobrinas en este difícil momento.

En un reciente evento público, Laura fue abordada por la prensa, quienes la cuestionaron sobre la situación de Ernestina y cómo se enteró de la gravedad de su estado. La actriz explicó que fue su hijo, Patricio, quien le notificó sobre la hospitalización de Ernestina, ya que él mismo coincidió con Camila y Marina en el hospital, donde se encontraba para atender a su propio padre.

Mira: Thalía pide por la salud de Ernestina Sodi, su hermana; prende una vela y ora por su recuperación

Ernestina Sodi, Camila y Marina Sodi / Instagram: @_matriarca_

Laura Zapata expresó que conoce algunos detalles del caso gracias a esta conexión.

“Lo que sé es que ‘Titi’, como le decimos en la familia, tuvo dos infartos que le provocaron una ruptura de la vena aorta, lo que la dejó en terapia intensiva y bajo una situación muy delicada”. Laura Zapata

Laura Zapata envía mensaje a su sobrina para saber sobre Ernestina Sodi

Ante la noticia, Laura decidió tomar la iniciativa de comunicarse con sus sobrinas, en especial con Marina, con quien ha mantenido una relación más cercana. “Marina es la única que asistió al velorio de mi abuela (Eva Mange) y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo”, recordó Laura al hablar de su afecto especial por su sobrina.

La actriz comentó que le envió un mensaje para ofrecer apoyo y expresar sus buenos deseos para la recuperación de Ernestina: “Le mandé un mensaje: ‘Marina, siento mucho lo que está pasando con tu mamá. Estoy aquí presente. Estoy orando por ella’”.

Camila Sodi le respondió a Laura Zapata

No obstante, fue Camila quien respondió el mensaje en nombre de su hermana. “No me contestó Marina porque estaba ocupada con los abogados, pero Camila me respondió y me dijo: ‘Hola, soy Cam. Muchas gracias por preocuparte’”, relató Laura.

A su vez, la actriz ofreció continuar al pendiente de cualquier noticia relevante sobre su hermana. “Le contesté que aquí estoy, al pendiente. Si hay alguna otra noticia y si consideran que necesito saberla, con mucho gusto, estoy aquí pendiente”, agregó.

Ernestina Sodi / Redes sociales

Laura Zapata en oración por su hermana Ernestina Sodi

Laura dejó claro que, aunque mantiene una distancia emocional con su hermana Ernestina, sus pensamientos y oraciones están con ella.

“Lo único que puedo hacer por ella es orar, rezar, pedir por su salud, por ella y por sus hijas; no he recibido ninguna respuesta y tampoco estoy esperándola. Yo sigo haciendo lo mío por mi lado, que es orar por ella, pedirle a Dios; estoy en oración por su vida”. Laura Zapata

Mira: Martha Figueroa teme a Cynthia Klitbo tras polémica con Laura Zapata

¿Laura Zapata se reconciliará con su familia?

Pese a la tragedia familiar, Laura Zapata enfatizó que esto no cambiará la relación que tiene con Ernestina, la cual se ha mantenido fracturada desde hace más de 20 años. Aclaró que, aunque reconoce el momento difícil que vive su hermana, no espera que esta situación motive una reconciliación.

“Cuando pasa una desgracia, las cosas no se borran, pero definitivamente no hay nada que tenga que perdonar. No hay que perdonar nada”, concluyó Laura.

A pesar de sus diferencias, Laura sigue demostrando apoyo y cariño a sus sobrinas, dejando en claro que su prioridad en este momento es orar y desear la mejoría de su hermana, confiando en que las plegarias ayuden a sobrellevar la situación.

Mira: Yolanda Andrade revela cómo se encuentra Thalía tras la hospitalización de su hermana Ernestina Sodi