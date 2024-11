Denisse de Kalafe desmiente romance con Laura Zapata y manda fuerte mensaje a Yolanda Andrade

Desde hace algún tiempo, Yolanda Andrade y Laura Zapata se han visto envueltas en una serie de declaraciones polémicas. Andrade, conocida por su personalidad directa, insinuó que Zapata, media hermana de Thalía, habría sostenido relaciones románticas con mujeres, algo que Zapata ha negado en repetidas ocasiones.

“Ya que anda recordando romances, yo me acuerdo ella tuvo 2 romances. Uno con una actriz que fue su compañera y otra cantante. Una se acaba de morir hace poco y la otra está vivita”, declaró Yolanda Andrade, sin revelar nombres concretos. Sin embargo, en los medios comenzaron a circular rumores que involucraban a la cantante brasileña Denisse de Kalafe como una de esas figuras mencionadas.

También puedes leer: Alfredo Adame despotrica contra Laura Zapata tras muerte de Ernestina Sodi

Yolanda Andrade y Laura Zapata

Denisse de Kalafe aclara los rumores

Durante un reciente evento, Denisse de Kalafe fue abordada por la prensa para aclarar si tuvo una relación sentimental con Laura Zapata. Con una actitud relajada y sentido del humor, la cantante negó rotundamente estas afirmaciones y se refirió a Yolanda Andrade como una estratega de publicidad.

“Yo la adoro esa chaparra (Yolanda Andrade), debería ser publicista. Acaba de morir su hermana. No, no, no. Yo pienso que Yolanda, que yo la quiero muchísimo, es un gran estratega publicitaria”, comentó Denisse, dejando claro que no hay verdad detrás de los rumores.

La artista también aprovechó para minimizar la polémica: “A mí me molestan las verdades, no las mentiras”. De esta manera, se mostró tranquila y ajena al escándalo, desestimando cualquier vinculación romántica con Zapata.

Mira: ¿Camila Sodi le prohibió la entrada a Laura Zapata al funeral de Ernestina?

Laura Zapata se mantiene firme en su postura

Por su parte, Laura Zapata ha sido clara al desmentir las declaraciones de Yolanda Andrade, asegurando que son completamente falsas. La actriz ha señalado que este tipo de comentarios forman parte de una campaña de provocación en su contra, aunque no ha dado más detalles sobre las razones detrás de los dichos de Andrade.

Esta polémica pone en evidencia cómo los rumores y las declaraciones públicas pueden escalar rápidamente en el mundo del espectáculo, involucrando a terceros que, como en el caso de Denisse de Kalafe, prefieren tomar con humor las especulaciones. Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha dicho nada al respecto sobre lo que dijo Denisse de Kalafe.

Te puede interesar: Verónica del Castillo estalla contra Thalía; ¿no invitaron a Laura Zapata al funeral de Ernestina Sodi?