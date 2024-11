Alfredo Adame despotrica contra Laura Zapata tras muerte de Ernestina Sodi

El actor Alfredo Adame expresó su pesar por el fallecimiento de la escritora y periodista Ernestina Sodi, quien perdió la vida a los 64 años el pasado sábado, a causa de complicaciones derivadas de la ruptura de la arteria aorta, lo que resultó en dos infartos.

Adame, que llegó a conocer a Sodi en persona, resaltó su calidad humana, describiéndola como una persona de gran bondad y sencillez.

“Yo la conocí muy poco, mi más sentido pésame a Thalía y a las otras hermanas, no a Laura Zapata, sino a sus hermanas por este sensible fallecimiento”, señaló el actor a Infobae.

En su declaración, Adame subrayó la figura de Ernestina, a quien describió como una “gran persona” y “alma libre” con un corazón generoso.

“Conocí a Ernestina Sodi, poco, pero coincidimos en algún momento de mi vida en un grupo de amigos. Era una gran persona, con una bonhomía impresionante (sencillez, bondad y honradez), un alma libre, con buenos sentimientos hacia todos, y una gran escritora”, comentó.

Alfredo Adame arremete contra Laura Zapata

El actor, conocido por sus declaraciones controversiales, no tardó en hacer una dura crítica a Laura Zapata, hermana de Sodi, con quien ha tenido enfrentamientos en el pasado. Adame mencionó que la relación entre ambas hermanas no era buena debido al trato que Laura les daba a sus familiares, y no ocultó su desdén hacia ella.

“Ernestina Sodi era una mujer muy guapa, muy bella, con todo lo necesario para ser exitosa en la vida, y eso es lo que fue. Mi más sentido pésame a toda su familia, excluyendo a esta tipa Laura Zapata”. Alfredo Adame

“A Laura Zapata lo único que le digo es que se vaya a la mi3rd4, como siempre. Siempre fue grosera, no solo con Ernestina, sino con las otras hermanas. Las trató como lo que es: una basura. Una persona como ella no tiene sentimientos, ni educación, ni nada. Maltrató a Ernestina y a sus hermanas, incluyendo a Thalía. Siempre habló mal de ellas”. Alfredo Adame

A pesar de sus frecuentes controversias, Adame dejó claro su respeto por la memoria de Ernestina Sodi y su afecto hacia su familia, exceptuando a Laura Zapata.

¿Cómo surgió la enemistad entre Alfredo Adame y Laura Zapata?

En cuanto al origen de la enemistad entre ambos, Laura Zapata reveló en una entrevista con ‘Venga la alegría’ que pudo haber surgido a raíz de un comentario que ella le hizo, refiriéndose a la manera en que Adame hablaba de su exesposa Mary Paz Banquells.

“Creo que le caí muy mal un día que llegué y nos sentamos juntos a ver un ensayo. Le dije: ‘Oye, ¿qué te dicen tus hijos de todo lo malo que hablas de su mamá? Bájale, ¿no? Perdona que me meta, pero pobres de tus hijos, ellos son los que sufren’. Ya sabes cómo soy, y creo que desde ahí empezó el problema”, concluyó Zapata.

Su primer conflicto fue hace 8 años, cuando Alfredo Adame la acusó de sabotear el proyecto ‘Celia el musical'. Adame señaló que Zapata atentó contra el trabajo de actores y trabajadores de la obra.

