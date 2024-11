Laura Zapata organiza celebración durante el funeral de Ernestina Sodi: “He encontrado paz”

El fallecimiento de Ernestina Sodi sigue capturando la atención pública. Su hija, Camila Sodi, confirmó la noticia, revelando que la periodista falleció el 8 de noviembre después de llevar semanas luchando por su salud en terapia intensiva.

Ernestina estuvo hospitalizada durante 22 días en la Ciudad de México, enfrentando graves problemas de salud, como dos infartos y la ruptura de su arteria aorta.

La familia Sodi llevó a cabo el velorio en una funeraria de la exclusiva zona de Santa Fe y, en la mañana del 11 de noviembre, trasladaron sus restos al Panteón Francés.

Laura Zapata y su decisión de no asistir al funeral

En una entrevista con el reportero Edén Dorantes, Laura Zapata compartió su postura sobre el fallecimiento de su media hermana. La actriz decidió no asistir al funeral para preservar la privacidad de la familia y evitar que su presencia desviara la atención de la cobertura.

“De ninguna manera, porque considero que sería desviar la nota. Yo quiero que la nota sea ella se fue, y que ella partió. No que si Laura vino, Laura no vino”, expresó Zapata.

Además, Laura mencionó que envió una corona de flores en nombre de la familia Sodi Zapata y aseguró que recordaría a Ernestina en privado.

En vez de enfocarse en el dolor, Zapata comentó que prefería celebrar la vida de su media hermana y recordar los momentos buenos, dejando atrás los conflictos pasados.

“Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no voy a llorar su muerte, sino que vamos a festejar su vida”, afirmó.

Un emotivo mensaje a su sobrina Marina Sodi

Laura Zapata también reveló que le envió un mensaje a su sobrina, Marina Sodi, con un sentido pedido. En el mensaje, solicitó que le transmitiera a su madre, Ernestina, que había dejado atrás sus diferencias y que rezaba por su recuperación mientras aún permanecía en el hospital.

“Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación”, expresó Zapata, mostrando su deseo de reconciliación.

Laura Zapata comparte un momento de paz en Instagram

Horas después del funeral, Laura Zapata publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su familia paterna, en la que comentó haber encontrado paz en medio de la pérdida.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje reflexivo en el que agradece a su familia por su apoyo y resalta que, pese a la ausencia en el funeral, se rodeó de amor y consuelo en este momento tan delicado.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean”.

Zapata concluyó resaltando la importancia de su familia paterna en su vida y la forma en que la apoyan en tiempos de dolor. La publicación generó comentarios divididos, donde algunos la criticaron por la aparente falta de respeto hacia Ernestina y otros la defendieron, señalando que cada persona vive el duelo de manera diferente.

