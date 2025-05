¿Laura Zapata podría perdonar a Yolanda Andrade? Esto dijo la actriz

Aunque los problemas entes Laura Zapata y Yolanda Andrade no son algo nuevo, ahora parece que una de las dos está dispuesta a dejar los rencores en el pasado y avanzar hacia la conciliación. ¿Será que ambas están dispuestas a limas asperezas? Esto fue lo que dijo la actriz Laura Zapata sobre sus problemas con la conductora.

Los problemas entre ambas podrían dar paso a una conciliación, ¿limarán asperezas? / Instagram.

¿Por qué surgieron los problemas entre Yolanda Andrade y Laura Zapata?

Los conflictos entre Laura Zapata y Yolanda Andrade tienen varios años. La disputa entre Laura Zapata y Yolanda Andrade inició por declaraciones polémicas y escaló con acusaciones y revelaciones sobre relaciones personales, lo que llevó a una situación de tensión. De hecho, Yolanda aseguró que Laura habría tenido romance con la cantante Denisse de Kalafe.

Por su parte, Laura ha dado respuestas controversiales a Yolanda. Lo último que había dicho Laura cuando se enteró de que Yolanda pasaba por un problema delicado de salud fue que era por un tema de karma para ella. “Yo creo que cuando tú avientas dardos o un búmeran, el búmeran da vueltas y se regresa a cortarte la cabeza”, dijo Laura en 2023.

Meses después, Yolanda hizo una fuerte crítica a Zapata, quien justo después de la muerte del productor Nicandro Díaz, dejó ver que su hermana, Thalía podría haber tenido un romance con el fallecido productor. “Qué puedes esperar de una mujer como tú, con ese comentario en un momento tan triste de la perdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa y por los compañeros y sacas así tu veneno cuando puedes. Te pedí que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana”, aseguró Yolanda quien siempre ha sido muy cercana a Thalía aún frente al pleito de la también cantante con su media hermana Laura Zapata.

La presentadora Yolanda Andrade y Laura Zapata han tenido severos conflictos desde hace varios años. / Instagram.

¿Qué dijo Laura Zapata ahora sobre Yolanda Andrade? ¿Ya la perdonó?

Sin embargo, ahora Laura Zapata ha sorprendido al ser cuestionada sobre la opinión que tiene actualmente sobre Yolanda, quien ha estado delicada de salud en los últimos meses. Recordemos que Yolanda sufre un aneurisma cerebral, padecimiento que enfrenta desde hace dos años y que la ha tenido en un delicado estado de salud.

“Hay un día en la novena que dice: ‘Trae a tu corazón a las personas que con o sin querer te han hecho daño y perdónalos, y perdónate tú'. Entonces es un ejercicio que he hecho con las personas que me han dañado. Ahí estamos viendo los resultados”, compartió Zapata con ‘Venga la alegría’

Hasta el momento Yolanda no ha respondido a las nuevas declaraciones de Laura Zapata, por lo que sólo queda esperar para saber qué opina sobre la nueva postura de la actriz con la que ha protagonizado varios desencuentros.

La actriz asegura que tiene una nueva forma de pensar sobre la conductora. / Instagram

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade?

La última información que se ha dado a conocer sobre la conductora llegó por medio de Carlo Uriel, quien compartió que Yolanda estaría ausente de su programa durante todo el mes de mayo pues se encuentra en Estados Unidos, recibiendo un tratamiento médico exhaustivo que la obliga a estar en un consultorio hasta siete horas al día, en busca de un diagnóstico.

Además, Carlo Uriel mencionó que su estado físico y mental ha presentado altibajos. “Se encuentra muy cansada, muy agotada. Hay días en los que puede hablar con más fluidez, pero en otros no puede formular palabras o habla de manera extremadamente lenta”, señaló.

Hace unas semanas también surgió la versión de que Yolanda podría padecer esclerosis múltiple, después de que el productor Enrique Gou revelara en un encuentro con la prensa el aparente diagnóstico.

“Hablé con Yolanda hace dos semanas, justo cuando se iba a la Clínica Mayo, porque le habían detectado, creo, esclerosis múltiple y estaba yendo por eso. Tengo un audio muy privado donde, si no me equivoco, me mencionó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple”, dijo el reconocido productor teatral.

Sin embargo, Yolanda no tomó a bien las palabras de Gou e incluso dijo que le parecía ‘poco caballeroso’ que la hubiera mencionado: “De pronto te oigo y dije: '¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad’. No tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, dijo Yolanda.