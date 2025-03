Laura Zapata arremete contra haters que la critican tras presumir sus arreglos estéticos: “Muertos de hambre”

Laura Zapata, conocida por su fuerte carácter y su trayectoria como villana de telenovelas, desató una ola de comentarios en redes sociales tras someterse a un tratamiento estético.

Sin embargo, lejos de quedarse en silencio ante las críticas, respondió con la misma intensidad que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Laura presumió los resultados de su procedimiento en una fotografía donde aparece maquillada, lo que generó escepticismo entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la veracidad de los cambios.

“No, pues maquillada todas cambiamos... la hubieras mostrado sin el maquillaje”.

“Perdón, pero se ve igual, lo único que cambió es que la maquillaron, deberían mostrar los supuestos resultados pero sin el maquillaje”, comentaron algunos internautas.

Laura Zapata presumió los resultados de su procedimiento en una fotografía donde aparece maquillada. / Twitter: Laura Zapata

¿Qué se hizo Laura Zapata en la cara?

La actriz detalló que el procedimiento al que se sometió incluyó:

Definición del pómulo y la zona temporal para un efecto lifting inmediato.

Marcado de mandíbula y mentón para afinar el rostro.

Aplicación de toxina botulínica para suavizar líneas de expresión.

Bioestimuladores de colágeno para una piel más firme y joven.

Peeling de TCA y láser picosegundos para tratar manchas solares.

Laura Zapata y Cynthia Klitbo. / Captura de pantalla: Secretos de villanas

Laura Zapata responde a las críticas por sus arreglos estéticos

Fiel a su estilo directo, Zapata no dudó en contestar a sus detractores con un mensaje contundente, acompañado de una foto donde su rostro luce visiblemente retocado.

“Para los que ladran sin espejo y sin vergüenza: Sí, me hice un tratamiento con ácido hialurónico. Con inyecciones. Con dolor. Con valor. Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Salí al natural, con la cara lavada, porque no tengo nada que esconder. A diferencia de ustedes, que se ocultan detrás de perfiles anónimos, rencorosos y muertos de hambre”. Laura Zapata

En su cuenta de X, la actriz profundizó en su postura y dejó claro que no le afectan las críticas.

"¿Que si estoy ‘retocada’? ¡Por supuesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrenté de pie.

A los que dicen ‘ya no tienes compostura’, les recuerdo que lo que no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental… y su cuenta bancaria. Yo me lo puedo pagar. Ustedes no pueden ni con su odio. Sigan escupiendo veneno, que yo me sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me pudro por dentro”.

Con estas palabras, Laura Zapata dejó claro que las críticas no la detienen y que, al final del día, seguirá haciendo lo que quiera, sin importar la opinión de los demás.

