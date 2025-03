Yolanda Andrade: Filtran audio en el que confirmaría que tiene esclerosis, “Cada vez estoy peor”

En los últimos meses, el estado de salud de Yolanda Andrade ha sido tema de preocupación. La conductora de ‘Mojoe’ ha atravesado momentos difíciles desde 2023, cuando comenzó a experimentar problemas médicos que la llevaron a múltiples hospitalizaciones, con motivo de un aneurisma.

El pasado fin de semana, el productor Enrique Gou reveló que, aparentemente, la conductora había sido diagnosticada con esclerosis, una enfermedad incurable que afecta el cerebro y la médula espinal.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué dijo Enrique Gou sobre la enfermedad de Yolanda Andrade?

De acuerdo con Gou, en su momento se comunicó con la también actriz, quien presuntamente le comentó que estaba bajo revisión médica para confirmar su condición.

“Hablé con Yolanda hace dos semanas, justo cuando se iba a la Clínica Mayo, porque le habían detectado, creo, esclerosis múltiple y estaba yendo por eso. Tengo un audio muy privado donde, si no me equivoco, me mencionó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple”. Enrique Gou

Si bien señaló que no podía dar más detalles de la situación, aseguró que la famosa se mantenía optimista, pese a todo: “Ella me dijo con determinación: ‘Amigo, voy a salir adelante y me voy a tratar’”, resaltó.

Yolanda estalla contra Enrique Gou, por revelar información de su salud

Yolanda Andrade se dijo muy decepcionada de Enrique, a quien tachó de ser “poco caballeroso” al hablar sobre su salud y revelar su diagnóstico de esa forma. Por si esto fuera poco, también desmintió ser ella quien le llamara.

“De pronto te oigo y dije: '¿Cómo? Si este señor me habló, y qué falta de caballerosidad’. No tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, comentó Yolanda Andrade en un audio que compartió Gustavo Adolfo Infante.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha dado más declaraciones acerca de su estado de salud, y no ha confirmado ni desmentido si padece esclerosis múltiple.

Yolanda Andrade / Captura de pantalla

Mira: La ex de Yolanda Andrade está en remisión tras diagnostico de cáncer

Enrique Gou: Filtra audio de Yolanda Andrade compartiendo presunto diagnóstico

El productor Enrique Gou habló en ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside sobre la controversia que surgió tras haber revelado el diagnóstico de Yolanda. Aseguró que nunca tuvo la intención de exponerse como oportunista y lamentó haber cometido una indiscreción, ya que desconocía que la información era confidencial.

“Voy a poner tantito el audio, no todo, porque es Maxi. La verdad es muy triste. No quiero causarle más dolor a Yolanda. Esto es solo para confirmar que no mentí. Lo hago con todo respeto. Solo por ser tú, Maxi. Este audio no lo tiene nadie más que yo”, expresó.

En el fragmento del mensaje, se escucha a Yolanda hablar sobre su estado de salud:

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”. Audio atribuido por Enrique Gou a Yolanda Andrade

Gou explicó que el audio es mucho más extenso, pero decidió no compartir más detalles por respeto a Yolanda. Aun así, lamentó la polémica que se desató tras sus declaraciones y reiteró que desea que este diagnóstico no sea definitivo para la conductora, que está buscando más opiniones.

Mira: Montserrat Oliver: Tras diagnóstico de Yolanda Andrade, preocupa su salud; recibió medicamento intravenoso