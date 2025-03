¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade? Productor revela impactante diagnóstico

En los últimos meses, el estado de salud de Yolanda Andrade ha sido tema de conversación en medios y redes sociales. La conductora de ‘Mojoe’ ha atravesado momentos difíciles desde 2023, cuando comenzó a experimentar problemas médicos que la llevaron a múltiples hospitalizaciones.

Incluso, recientemente surgieron rumores que aseguraban que había fallecido, los cuales fueron desmentidos por la propia Yolanda mediante una videollamada, donde calificó de “incompetentes” a quienes difundieron la noticia falsa.

A pesar del hermetismo sobre su condición, el productor Enrique Gou reveló el supuesto diagnóstico que enfrenta la conductora, generando sorpresa y preocupación entre sus seguidores. ¿Qué dijo? ¡Te contamos los detalles!

Yolanda Andrade / Captura de pantalla

¿Cuál es la enfermedad de Yolanda Andrade?

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Enrique Gou dejó ver que Yolanda Andrade podría estar enfrentando esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central y puede poner en riesgo la calidad de vida de quien la padece.

“Hablé con Yolanda hace dos semanas, justo cuando se iba a la Clínica Mayo, porque le habían detectado, creo, esclerosis múltiple y estaba yendo por eso”, comentó el productor, dejando perplejos a los reporteros al compartir esta información.

Al percatarse de la sorpresa de los medios, Gou evitó dar más detalles y aclaró que la información provenía de una conversación privada con la conductora. Sin embargo, destacó la fuerza de voluntad de Yolanda para salir adelante:

“Eso es lo que le habían dicho a ella, eso fue lo que me comentó. Tengo un audio muy privado donde, si no me equivoco, me mencionó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple… No puedo hablar mucho al respecto, pero ella me dijo con determinación: ‘amigo, voy a salir adelante y me voy a tratar’”.

¿Qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con el portal especializado en salud MedlinePlus, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal. Es más común en mujeres de entre 20 y 40 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Entre los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple se encuentran:

Fatiga extrema

Pérdida de coordinación

Problemas de visión

Entumecimiento o debilidad en las extremidades

Dificultad para hablar



La enfermedad puede manifestarse de diferentes maneras y su evolución varía en cada paciente. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y a mejorar la calidad de vida.

El día de ayer trascendió que amigos y familiares pedían por la salud de Yolanda Andrade. / Facebook: Montse y Joe/ Instagram: @yolandaamor



¿Cómo ha enfrentado Yolanda Andrade los rumores sobre su salud?

En semanas recientes, Yolanda Andrade ha enfrentado no solo las complicaciones médicas, sino también las especulaciones sobre su estado de salud. Incluso, circularon versiones que aseguraban que la conductora había fallecido, lo que generó alarma entre sus seguidores.

Ante estos rumores, la presentadora realizó una videollamada para desmentir la información y calificó de “incompetentes” a quienes compartieron la noticia falsa. Con su característico sentido del humor, dejó claro que, aunque enfrenta una difícil situación de salud, sigue con fuerza y dispuesta a seguir luchando.

“A mis amigos que estaban preocupados por la noticia de ayer, que desafortunadamente quién sabe quién tan incompetente la dio. Un tema de irresponsabilidad; la credibilidad es lo más importante y lo más difícil de tener. Estoy más viva que nunca”, declaró Yolanda en su mensaje, poniendo fin a las especulaciones.

Yolanda Andrade confirmó que el aneurisma está afectando su ojo. / Facebook: Moe y Joe/Pixabay

¿Cuál es el estado actual de Yolanda Andrade?

Aunque Yolanda Andrade no ha confirmado públicamente el diagnóstico de esclerosis múltiple, sus recientes apariciones públicas han dejado en evidencia que continúa enfrentando un complicado proceso de salud.

Incluso hace unos días se reveló que el tratamiento que sigue para tratar su aneurisma cerebral no estaría dando los resultados esperados.

“Lo que supe extraoficialmente es que el tratamiento para el aneurisma cerebral que ella padece no está funcionando como esperaban. No ha tenido el panorama que esperaba, no quiere decir que está mal, porque no está mal, no es un panorama catastrófico, pero no está avanzando como se esperaba con los tratamientos médicos”, explicó el periodista Carlo Uriel.