Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, pero preocupa su dificultad al hablar

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación en la industria del espectáculo. Ahora, reapareció en la más reciente transmisión del programa ‘Montse & Joe’. Sin embargo, mostró fuertes dificultades para hablar.

Recordemos que en TVNotas una amiga cercana a la conductora nos contó que Yolanda experimentó una recaída significativa en su salud en noviembre del año pasado. Por esta razón, tuvo que viajar a Los Ángeles, California, para someterse a estudios y que le dieran un diagnóstico certero, luego de sufrir un aneurisma cerebral en 2023.

¿Cómo fue el regreso de Yolanda Andrade a ‘Montse & Joe’ el 13 de febrero?

Luego del aniversario del programa ‘Montse & Joe’, el pasado jueves 13 de febrero Yolanda Andrade regresó a los foros de Unicable. En su reaparición, tras ausentarse por su delicado estado de salud, la conductora ofreció unas emotivas unas palabras.

Frente a las cámaras, Yolanda Andrade expresó su agradecimiento a todos los televidentes y usuarios por su preocupación y mensajes de apoyo debido a su salud.

Andrade se mostró muy sonriente y se dijo contenta por su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, no pasó desapercibida su dificultad para hablar.

“Estoy muy feliz de estar de regreso. Los extrañaba mucho. Los amo. Gracias por todos sus mensajes, sus bendiciones y sus buenos deseos”. Yolanda Andrade

Incluso, la presentadora expresó que se sintió muy querida por la bienvenida que le dieron en el foro de ‘Montse & Joe’. ¡La llenaron de globos y un ramo de flores!

“Mira, qué bonita bienvenida, con mis globos. Gracias, muchachos, que Dios los bendiga”, agregó.

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre el regreso de Yolanda Andrade a ‘Montse & Joe’?

Por su parte, Montserrat Oliver, amiga de Yolanda, manifestó su felicidad y emoción de que su íntima regresara a los foros del programa que comparten.

En el mismo video de Andrade, la también actriz concedió unas enternecedoras palabras sobre el regreso de Yolanda a ‘Montse & Joe’.

“Joe es ‘Montse y Joe’. Yo aunque grababa y me veía con muchos ánimos, tenía un nudo en la garganta. Siempre la extrañé. Siempre me preocupé y siento muy lindo que esté aquí, que se vaya recuperando y que ojalá que cada día vaya mejor. Se siente completo el programa, porque estaba a medias”, dijo Montserrat.

“La adoro con todo mi corazón. Deseo que se sienta mejor cada día. Estamos para ganarle a Chabelo. Él duró 48 años (en la televisión), eh”, agregó.

Al momento, Yolanda Andrade no ha dado más detalles de su estado de salud. Sin embargo, los cibernautas no tardaron en reaccionar a su regreso. Aseguraron que todavía se mostró en recuperación, dado que no podría hablar totalmente fluido.

