Yolanda Andrade reaparece en redes con un regalo lleno de significado para Isabel Lascurain

Yolanda Andrade, reconocida conductora y actriz, continúa mostrando su fortaleza y determinación mientras enfrenta un complejo desafío de salud. Desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, la también actriz ha lidiado con problemas neurológicos que han afectado, entre otras cosas, su capacidad para hablar con fluidez.

Con el objetivo de encontrar respuestas y tratamientos efectivos, Andrade ha seguido un riguroso proceso médico bajo la supervisión de especialistas en Los Ángeles, ciudad a la que viajó a finales de 2024.

Aunque Yolanda no ha compartido detalles específicos sobre su evolución médica o los hallazgos de sus consultas, recientemente se dejó ver en un momento lleno de alegría y compañerismo junto a Isabel Lascurain, con quien compartió escenario en el programa ‘Netas divinas’.

Mira: Yolanda Andrade conmueve con mensaje navideño mientras enfrenta serios problemas de salud

Yolanda Andrade en Estados Unidos / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade vista a Isabel Lascurain: Está mejor de salud

Fue Isabel quien publicó un video que muestra a Andrade bien abrigada y portando un regalo especial para su amiga. Entre risas y complicidad, Lascurain se emocionó con la visita de Yolanda y aprovechó el momento para recordar una anécdota divertida relacionada con el obsequio.

“Tengo la visita más esperada del año, ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, mi Joe”. Isabel Lascurain

Yolanda Andrade e Isabel Lascurain / TikTok: Isabel Lascurain

Yolanda Andrade sorprende a Isabel Lascurain con un regalo que desató las risas

“Oigan, entonces recuerdan que yo tenía una perrita que se llamaba Pepa, entonces la Joe, pues siempre me albureó y me dio doble sentido de toda la Pepa”, relató Isabel. A esto, Andrade agregó entre carcajadas: “Claro, y me dijo: ‘se me murió la Pepa’ y yo dije: ‘¿cómo es posible?’”. Lascurain continuó entre risas: “Me dijo: ‘eso no se muere, Isabel’”.

El regalo, una botella de licor etiquetada con el nombre “Viva la Pepa”, sirvió de pretexto perfecto para que Isabel concluyera: “Dice que me trajo a ver, no sé cómo se llama (mostró una botella) ‘Viva la Pepa’, ay yo te amo, también me lo mandó. Gracias Montse”.

Con su característico sentido del humor y rodeada de amigos, Yolanda Andrade demuestra que, a pesar de las adversidades, sigue encontrando razones para sonreír y disfrutar de los momentos simples pero significativos de la vida.

Mira: Yolanda Andrade conmueve con mensaje navideño mientras enfrenta serios problemas de salud

@isabel_lascurain Visita sorpresa que me alegró el alma y el corazón. Te amo Yolanda Andrade Gómez, y QUE VIVA LA PEPA 😁🤣 ♬ sonido original - Isabel Lascurain

Yolanda en busca de nuevas opciones médicas para su salud

Desde el pasado mes de noviembre, la salud de Yolanda Andrade, reconocida conductora de Montse & Joe, ha sido motivo de preocupación entre sus seguidores. Tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral, la presentadora tomó una pausa obligada para enfocarse en su tratamiento,lo que generó incertidumbre sobre su futuro en la pantalla chica.

TVNotas te contó en la semana de Navidad que Yolanda Andrade en busca de alternativas médicas, viajó a Los Ángeles, California, donde se sometió a estudios especializados en la clínica RadNet. A través de sus redes sociales, compartió momentos de su proceso, demostrando su optimismo a pesar de las dificultades de los últimos meses.

“Aquí estoy”, dijo en una de sus historias en Instagram, mientras esperaba su turno para un nuevo análisis médico.

Una amiga de la conductora contó a TVNotas que, Yolanda viajó en busca de un neurocirujano. “Los médicos han sido claros con ella y no le dan pronósticos tan alentadores. Por eso viajó a Estados Unidos. Busca un neurocirujano prestigiado que pueda intervenirla. Es un tema delicado. Ya le han dicho varios médicos que la operación no es nada sencilla.”

Cabe señalar que la productora de ‘Montse & Joe’, Raquel Rocha confirmó que Yolanda Andrade volverá al programa a finales de enero.

Mira: Yolanda Andrade ya tiene fecha de regreso a Montse & Joe; productora del programa lo revela