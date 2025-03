¿Murió Yolanda Andrade? Productora de ‘Montse y Joe’ rompe el silencio

En las últimas horas, Yolanda Andrade ha sido tendencia en redes sociales luego de que se reportara su fallecimiento. Una nota de medio de circulación nacional empezó a circular en internet. En ella, se afirmó que la presentadora murió a los 53 años, aparentemente, a consecuencia de sus problemas de salud.

Recordemos que, a lo largo de los últimos años, la también actriz ha lidiado con ciertas complicaciones. En su mayoría, han sido secuelas del aneurisma cerebral que le diagnosticaron en 2023.

Aunque su salud había mejorado, una fuente cercana a ella contó para TVNotas que tuvo una recaída en noviembre del año pasado, viajando a Los Ángeles para que le dieran un diagnostico certero.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Yolanda Andrade falleció?

Aunque ya no se ha dicho más del tema, muchos fans se sintieron muy ansiosos ante toda esta situación. Si bien la mayoría descartó la noticia casi de inmediato, algunos comenzaron a preocuparse, principalmente debido a que la celebridad no ha usado sus redes sociales.

Aunado a lo anterior, varios internautas recordaron que, cuando regresó a su programa hace casi un mes, tenía dificultad para hablar.

Cabe destacar que, en aquel entonces, Yolanda dijo estar muy feliz de regresar a su show, pues no solo extrañaba convivir con sus compañeros, también anhelaba poder volver a conectarse con su público.

Según el medio que dio a conocer esta información, la misma Montserrat Oliver, su compañera en ‘Montse y Joe’, habría confirmado el deceso de Yolanda. Sin embargo, esto no se ve en ninguna de las plataformas de la conductora. Además, la noticia ha sido desmentida por una fuente oficial.

Yolanda Andrade / Redes sociales

Productora de ‘Montse y Joe’ niega muerte de Yolanda Andrade

En un encuentro con la prensa, Raquel Rocha, directora de Unicable y productora de ‘Montse y Joe’, aseguró que la presentadora no está muerta. Si bien no dio detalles sobre su estado de salud, le pidió a todos los medios que no difundieran “información falsa”.

Raquel Rocha “Es completamente falso. (Yolanda Andrade sigue viva)”

Hasta el momento, el medio que difundió la supuesta muerte de Yolanda Andrade no se ha pronunciado ante toda esta confusión. No obstante, todo parece indicar que todo habría sido una especie de “confusión” y que la nota se publicó por error, pues en el título dice: NO PUBLICAR.

Supuesta muerte Yolanda Andrade / captura de pantalla

¿Qué problemas de salud ha tenido Yolanda Andrade?

En 2023, se dio a conocer que Yolanda Andrade había sido hospitalizada por un grave sangrado estomacal, vómito y diarrea. En aquel entonces se dijo que tenía un aneurisma cerebral que también había afectado uno de sus ojos.

Desafortunadamente, tras este hecho, ha sigo ingresada a la clínica en varias ocasiones. Pese a todo, la famosa siempre se ha mostrado positiva y con muchas ganas de luchar para mejorar cada día.

