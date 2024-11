Laura Zapata revela que no asistirá al funeral de Ernestina Sodi: “No voy a llorar su muerte”

La actriz Laura Zapata ha dado una declaración contundente tras la muerte de su media hermana, la escritora y periodista Ernestina Sodi, quien falleció en la madrugada del 9 de noviembre de 2024.

La noticia fue dada a conocer en redes sociales por la hija de Ernestina, la actriz Camila Sodi, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram para confirmar el trágico deceso.

Sodi, quien había sufrido dos infartos que derivaron en la ruptura de su aorta, se encontraba en terapia intensiva, y su estado crítico se había prolongado durante varios días hasta su fallecimiento.

Un mensaje de condolencias sin respuesta

Hace unos minutos a través del canal YouTube del reportero Edén Dorantes Laura Zapata rompió el silencio sobre la muerte de media hermana, Ernestina Sodi.

Laura Zapata compartió su tristeza y expresó que le mandó un mensaje a su sobrina Marina Sodi al saber que la salud de Ernestina era muy delicada.

En este mensaje, Zapata expresó su pesar y sus buenos deseos para la familia, indicando: “Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso Cam (Camila Sodi) en una de sus redes. Me hace llorar. Solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón. Y lo siento mucho”.

Además, Zapata pidió que se le diera a Ernestina su último mensaje: “Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias, Marina. Posdata: los milagros existen, sigamos orando”.

La actriz confesó, sin embargo, que no recibió respuesta de su sobrina Marina tras su mensaje: “No tuve respuesta y, al no haber respuesta, no insistí. Pero, a través de ustedes, les mando mis condolencias”.

Distancia irreparable: la difícil relación de Laura y Ernestina

La relación entre Laura Zapata y Ernestina Sodi se había quebrantado hace años tras un suceso traumático. En 2002, ambas fueron secuestradas en un evento que estremeció al país y que afectó profundamente sus vidas.

Sin embargo, tras su liberación, los vínculos familiares se vieron aún más tensos cuando Ernestina Sodi y otros miembros de su familia insinuaron que Zapata podría estar involucrada en el secuestro. La acusación fue negada rotundamente por Laura, quien decidió cortar lazos con la familia Sodi.

Tres años después del secuestro, Ernestina publicó un libro en el que relató en detalle sus vivencias durante el cautiverio. Las declaraciones y la postura de Ernestina en torno a los hechos provocaron un distanciamiento permanente entre ambas hermanas, quienes no lograron reconciliar sus diferencias.

“No lloraré su muerte”: Laura Zapata reafirma su postura tras la pérdida

Tras la noticia del fallecimiento de Ernestina, Laura Zapata dejó claro que no asistirá al funeral de su media hermana, señalando que desea respetar la privacidad del evento y que, de alguna manera, su presencia podría desviar la atención.



Laura Zapata De ninguna manera, porque considero que sería desviar la nota. Yo quiero que la nota sea ella se fue, y que ella partió. No que si Laura vino, Laura no vino

En cuanto a sus planes para despedir a Ernestina, Zapata afirmó que ella y sus hijos enviarán una corona en representación de la familia Sodi Zapata, y que guardarán sus propios pensamientos en honor a la memoria de Ernestina. La actriz concluyó diciendo que, lejos de llorar su partida, prefiere celebrar la vida de su media hermana.

Laura Zapata Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no voy a llorar su muerte, sino que vamos a festejar su vida

La postura de Laura Zapata destaca la complejidad de las relaciones familiares y los sentimientos encontrados que suelen surgir en momentos de duelo.