Ernestina Sodi y Laura Zapata: el secuestro que marcó sus vidas y dejó una profunda huella

Este sábado 9 de noviembre, Camila Sodi confirmó la muerte de su madre, Ernestina Sodi, quien falleció después de haber permanecido hospitalizada por más de 20 días en la Ciudad de México, tras sufrir dos infartos.

La noticia trajo a la memoria uno de los episodios más difíciles en la vida de Ernestina Sodi, quien en 2002, junto con su hermana Laura Zapata, fue víctima de un secuestro que dejó una profunda huella en ambas y en su familia.

El secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata se dio en septiembre de 2002. Aquel trágico suceso ocurrió cuando las hermanas salían de una obra de teatro en la Ciudad de México.

En el trayecto, un grupo de hombres, presuntamente ligados al crimen organizado, interceptaron el vehículo en el que ambas viajaban y las privaron de su libertad. La noticia causó gran conmoción en el país, sobre todo porque ambas hermanas eran conocidas en el ámbito artístico y pertenecían a la familia de la famosa cantante Thalía.

Camila Sodi anuncia la muerte de Ernestina Sodi / Camila Sodi

Durante varias semanas, el secuestro mantuvo en vilo a México y a los seguidores de las hermanas. Thalía y la familia de Sodi enfrentaron uno de los momentos más angustiantes de sus vidas, ya que las negociaciones y esfuerzos por liberar a Ernestina y Laura se volvieron una prioridad. La incertidumbre sobre su paradero y las duras condiciones que enfrentaban mientras estaban cautivas fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación.

El secuestro dejó secuelas profundas en las vidas de ambas hermanas. Laura Zapata, reconocida actriz, ha hablado en diversas entrevistas sobre el trauma y las difíciles experiencias que vivieron durante el tiempo que estuvieron cautivas. Ernestina Sodi, en tanto, también reveló el impacto que este suceso tuvo en su vida y en su salud emocional, reflejando el dolor que le produjo tanto a ella como a su familia.

Ernestina Sodi / Redes sociales

Así fue el secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata

Todo ocurrió cuando Laura Zapata y Ernestina Sodi salían de un teatro en la Ciudad de México, después de la actuación de Laura en la obra La casa de Bernarda Alba. El incidente sucedió en las inmediaciones de Circuito Interior, cerca del entonces cine Cosmos.

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Laura Zapata profundizó sobre el traumático acontecimiento del secuestro.

“Empezamos a ver una camioneta y un coche como que se están peleando y, de repente, vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas. Le digo ‘wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio; yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije ‘que se lleven el coche’”, recordó Laura Zapata.

La conocida villana de telenovelas mencionó que los secuestradores exigieron un pago por parte de su cuñado, Tommy Mottola, esposo de Thalía.

“Esto es un secuestro, no es nada personal. Queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos 5 millones de dólares”, relató Laura Zapata.

Laura Zapata canceló reconciliación / Instagram: @laurazapataoficial

Zapata también confesó que el secuestro fue coordinado por la banda de “Los Tiras”. Además, reveló que la única persona que envió un sobre con dinero fue la productora de TV Azteca, Elisa Salinas.

Zapata recordó que fue liberada antes que su media hermana por esta razón: “Este era un negocio familiar: era el papá, los hijos, no sé qué, pero había dos de la banda de los Petriciolet… Entonces nos dicen ‘vamos a liberar a una de ustedes’, y Ernestina dice ‘pues sí, pues Laura’. Yo dije ‘yo puedo pedir dinero a, ya sabes, el Gordo y la Flaca, a mi amigo Herrerías… a Pati Chapoy’. Nos respondieron ‘déjame decirte una cosa: la única que mandó un sobre con dinero fue Elisa Salinas. Después se le regresó’”.

Ambas salieron bien libradas de dicho secuestro. Sin embargo, la dinámica familiar cambió drásticamente, ya que Laura y Ernestina tomaron rumbos diferentes en su búsqueda por olvidar ese capítulo tan trágico de sus vidas.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura Zapata confesó que pagaron a los secuestradores 1 millón 250 mil pesos mexicanos para poder ser liberadas.

Laura pidió una oración a nombre del descanso de su madre. / Twitter: @TTrayectoria

Instagram: @thaliafans @laurazapataoficial

Ernestina Sodi escribió un libro sobre el secuestro que vivió junto a Laura Zapata

Por su parte, Ernestina Sodi también contó su versión de los hechos y decidió plasmar su experiencia en un libro titulado Líbranos del mal, publicado en 2005.

A pesar de haber vivido un evento traumático, la relación entre Laura Zapata y Ernestina Sodi se rompió debido a que Ernestina y sus hermanas sugirieron que Laura podría haber sido una de las autoras intelectuales del secuestro, insinuando que estaba coludida con “Los Tiras” para planear el crimen. Debido a esta situación, Laura Zapata cortó todo lazo con la familia Sodi y negó rotundamente dichas acusaciones.

Tres años después del secuestro, Ernestina publicó su libro, en el cual relató de manera detallada su experiencia durante el cautiverio que sufrió en septiembre de 2002 junto a Laura.

“Me meten en la cajuela de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire, y después, cuando me ponen la colcha encima, comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela pienso que me van a matar”, narró Sodi.

Ernestina Sodi

Ernestina también reveló que estuvo cautiva alrededor de 40 días, durante los cuales afirmó haber sido víctima de v¡.0lación. Recordó que los secuestradores dijeron: “Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va”, pero su hermana les respondió: “¡No! Por favor, no la dejen ir; ella no es amiga, es mi hermana”.

Sin duda, este episodio fue un parteaguas para la familia de Thalía, generando una fuerte ruptura que persiste hasta hoy. Hoy, Ernestina Sodi es recordada no solo por los momentos difíciles que vivió, sino también por su valentía y su capacidad para enfrentar los obstáculos que la vida le impuso.

Ernestina Sodi murió tras sufrir 2 infartos y estar en terapia intensiva más de 20 días

La madrugada del sábado 9 de noviembre de 2024, Camila Sodi, hija de Ernestina, publicó una historia en Instagram con la que dio a conocer el lamentable deceso de su mamá. La periodista y escritora previamente había sufrido dos infartos que le ocasionaron que su aorta se rompiera. La delicada situación la llevó a estar en terapia intensiva y con el paso de los días trascendió que estaba en estado crítico.

Descanse en paz, Ernestina Sodi.