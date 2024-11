Camila Sodi lanza desgarrador mensaje por la grave situación de salud de su madre, Ernestina Sodi

Ernestina Sodi, hermana de la cantante Thalía y madre de Camila Sodi, se encuentra en una situación delicada de salud tras haber sufrido dos infartos.

Actualmente, está internada en una unidad de terapia intensiva en la Ciudad de México, donde los médicos han luchado por estabilizarla y brindarle atención vital.

Checa: Ernestina Sodi está en estado crítico, aseguran que en caso de un paro ya no intentarían reanimarla

Ernestina Sodi, Camila y Marina Sodi / Instagram: @_matriarca_

Camila Sodi habría formado un documento en el que decide que no se intentaría reanimar a su madre, Ernestina, en caso de que sufra un paro cardíaco o respiratorio

En un acto de profundo amor y aceptación, Camila Sodi habría decidido firmar este documento para su madre. Esta decisión implica que, en caso de que Ernestina Sodi sufra otro paro cardíaco o respiratorio, no se le administrarían procedimientos de reanimación cardiopulmonar, según informó le medio Infobae Mexico.

En medio de esta crisis, la familia Sodi se ha mantenido unida. Thalía, hermana de Ernestina, ha viajado a la Ciudad de México para estar al lado de su familia. Ha pedido a sus seguidores que mantengan a su hermana en sus oraciones y que envíen energía positiva para su pronta recuperación. A pesar de la gravedad de la situación, la familia mantiene la esperanza de que Ernestina pueda mejorar.

Lee: Laura Zapata tuvo contacto con Camila Sodi tras hospitalización de Ernestina Sodi

Thalía / Archivo TVNotas

Camila Sodi lanza un mensaje de esperanza y resiliencia para su madre

Camila Sodi, actriz mexicana y protagonista de varias telenovelas y películas, ha estado atravesando un difícil momento personal. Desde que se hizo público el delicado estado de salud de su madre, Ernestina Sodi, Camila ha permanecido a su lado, acompañándola en su lucha por la vida.

A través de sus redes sociales, Sodi emitió un conmovedor comunicado en el que actualizó a sus seguidores sobre la situación actual de su madre, quien sigue hospitalizada.

Ernestina Sodi, hermana de la cantante Thalía, lleva 18 días en terapia intensiva, según reveló Camila Sodi en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. La actriz compartió su sentir con palabras llenas de emoción y fe, indicando que la situación ha sido extremadamente difícil tanto para su madre como para ella misma.

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable”, escribió Sodi en una historia de Instagram.

Te puede interesar: Thalía viajó a México para cuidar de su hermana, Ernestina Sodi: “El poder de la oración es real”

Ernestina Sodi / Redes sociales

Camila Sodi agradece el apoyo de sus seres queridos

En el mismo comunicado, Camila también expresó su gratitud hacia quienes la han acompañado durante este duro proceso. Afirmó sentirse “bendecida” por el amor y el apoyo que ha recibido de parte de sus seres queridos, quienes han sido su sostén en estos momentos de incertidumbre.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen”, añadió la actriz, quien ha mostrado una gran resiliencia a lo largo de este difícil episodio.

Desde que se dio a conocer la gravedad de la salud de Ernestina Sodi, tanto Camila como su familia han recibido un gran apoyo del público. La actriz ha destacado en varias ocasiones la importancia de mantenerse positiva y con fe, confiando en la fuerza interior de su madre para superar este delicado estado.

Mientras Ernestina Sodi continúa bajo cuidados intensivos, su familia se mantiene unida y fuerte, con la esperanza de que su madre logre salir adelante.