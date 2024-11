Laura Zapata reacciona a rumores de ser la madre de Thalía y revela mensaje que le envió a Ernestina Sodi

Laura Zapata, una de las figuras más conocidas en el mundo del entretenimiento mexicano, no solo se enfrenta a su distanciamiento familiar con sus medias hermanas Thalía y Ernestina Sodi, sino que también ha tenido que lidiar con los rumores sobre su supuesta maternidad de la famosa cantante.

A pesar de la controversia y los malentendidos que han surgido en torno a su relación con las hermanas, la actriz ha dejado claro que no le interesa desmentir tales especulaciones. Además, aprovechó la ocasión para enviar un conmovedor mensaje de apoyo a Ernestina Sodi, quien se encuentra en una grave crisis de salud.

Mira: Camila Sodi lanza desgarrador mensaje por la grave situación de salud de su madre, Ernestina Sodi

Laura recordó a su madre en una fecha tan especial. / Instagram: @laurazapataoficial

Laura Zapata, indiferente a rumores que la señalan como la verdadera madre de Thalía

Recientemente, los rumores que afirman que Laura Zapata sería en realidad la madre de Thalía, y no su hermana, han vuelto a tomar fuerza. Esta versión, que circuló hace algunos años, se reavivó tras la participación de Laura en el reality ‘Secretos de villanas’, donde se tocó el tema de su relación con Thalía.

A lo largo de su carrera, Zapata asegura que ha estado acostumbrada a los chismes y sobre este en particular, no tuvo reparos en dejar claro su postura:

"¿Qué te digo, mi amor? La gente siempre inventa cuando estás en un escaparate, y pues estás poniéndote de diana para los comentarios de la gente que tiene maldad en su corazón. Si fuera mi hija, estaría muy orgullosa. Los únicos seres humanos que han salido de mi cuerpo son dos y se llaman Claudio y Patricio. Estoy muy orgullosa de mis hijos” Laura Zapata

“Lo que diga la gente no me importa”, confesó Laura, y añadió que tales historias no merecen su atención. “Es un mito. No tengo tiempo para detenerme en las maledicencias de la gente”, explicó con tranquilidad.

Mira: Thalía se quiebra al hablar de la hospitalización de su hermana Ernestina Sodi

Laura Zapata envió un mensaje a Ernestina Sodi

Pese a su aparente indiferencia ante los rumores, Laura no dejó de hablar sobre su relación con Thalía y su distanciamiento.

Aclaró que, aunque la cantante está recientemente en México, no tienen contacto: “No, mi amor, para nada. Ella vino a ver a su hermana y hacer su comercial. No hubo encuentro”, comentó la actriz, desmintiendo cualquier posibilidad de reconciliación inmediata.

Sin embargo, la situación es diferente cuando se trata de Ernestina Sodi. La escritora y periodista ha estado hospitalizada desde el 18 de octubre, tras sufrir dos infartos. Laura, a pesar de los conflictos pasados, dejó claro que su corazón está con su hermana.

Reveló que, a través de sus hijas, envió un mensaje de apoyo a Ernestina, pidiéndole que todo el dolor y el enojo del pasado quedara atrás.

😱"La verdad no me importa": Hace unos días, revivió el rumor de que Thalía es hija de Laura Zapata y esto fue lo que contestó la actriz.👀 #VLA



👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/N4ib5QyKuI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 7, 2024

Mira: Thalía pide por la salud de Ernestina Sodi, su hermana; prende una vela y ora por su recuperación

“Le dije a Marina: ‘Dile a tu mamá que todo está olvidado, que lo que pasó entre nosotras quedó en el pasado’”, expresó con una voz cargada de emoción.

Laura, quien se mantiene al margen de la familia en términos personales, destacó que reza todas las noches por la salud de Ernestina, aunque también reconoció que no ha tenido noticias recientes sobre su estado de salud.

“Desafortunadamente no sé nada, pero mis pensamientos están con ella y sus hijas”, concluyó.

Mira: Laura Zapata tuvo contacto con Camila Sodi tras hospitalización de Ernestina Sodi