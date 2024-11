Verónica del Castillo estalla contra Thalía; ¿no invitaron a Laura Zapata al funeral de Ernestina Sodi?

La reciente pérdida de Ernestina Sodi ha reavivado una vieja polémica familiar. Su fallecimiento, a causa de complicaciones derivadas de dos infartos y la ruptura de la aorta, ha traído nuevamente a la luz la profunda grieta que existía entre ella y su media hermana, Laura Zapata.

Esta relación, marcada por la desconfianza y la confrontación, se deterioró significativamente a partir de un traumático suceso.

Laura Zapata vs. Ernestina Sodi, la polémica no acabo ni con la muerte de su hermana

El secuestro que ambas hermanas sufrieron en 2002 fue el catalizador de esta crisis familiar. Las circunstancias de su cautiverio y, en particular, la liberación de Laura Zapata dos semanas antes que Ernestina, generaron especulaciones y rumores que sembraron la primera semilla de discordia entre ellas. A partir de este momento, la relación entre las hermanas comenzó a deteriorarse de manera gradual.

Sin embargo, fue la publicación del libro de Ernestina Sodi, “Líbranos del mal”, en 2004, que marcó un punto de inflexión en esta compleja relación. En esta obra, la escritora compartió su experiencia durante el secuestro y las secuelas emocionales que este dejó en su vida. Sin embargo, algunas de las revelaciones contenidas en el libro, especialmente aquellas relacionadas con el presunto papel de Laura Zapata en el suceso, provocaron una profunda herida en la actriz y desencadenaron una fuerte polémica pública.

Laura Zapata reaccionó con vehemencia a las acusaciones de su hermana. La actriz negó categóricamente cualquier tipo de participación en el secuestro y expresó públicamente su indignación por las afirmaciones de Ernestina. La controversia se intensificó cuando Laura decidió llevar su versión de los hechos al teatro con la obra “Cautivas”. Esta decisión generó un gran rechazo por parte de la familia Sodi, incluyendo a Thalía, quien pidió que la obra fuera cancelada.

Ahora, habría una nueva petición por parte de la cantante pues según rumores, la inasistencia de Laura Zapata al funeral, obedecería a que Thalía la excluyó de los servicios funerarios y no a una decisión propia de Zapata como la actriz había dicho y por lo que fue duramente criticada.

Laura Zapata no asistió al funeral por instrucciones de Thalía

El funeral de la actriz y periodista mexicana se realizó el pasado 10 de noviembre en una íntima ceremonia en Gayosso de Santa Fe, reunió a sus seres queridos más cercanos, entre ellos su hermana Thalía, quien estuvo acompañada por su esposo Tommy Mottola y sus hijos.

La ausencia de Laura Zapata en el funeral no pasó desapercibida. La otra hermana de la fallecida, confirmó que no había sido invitada al evento. Aunque Zapata intentó restar importancia al hecho, argumentando que no quería desviar la atención del fallecimiento de Ernestina, su postura generó una gran controversia en las redes sociales.

La decisión de Laura Zapata a no asistir al funeral ha generado un intenso debate público. Mientras algunos criticaron la actitud de la actriz, considerándola insensible ante la pérdida de su hermana, otros defendieron su derecho a vivir el duelo a su manera. Sin embargo, trascendió que la decisión de no invitarla habría sido tomada por Thalía, quien habría querido preservar un ambiente íntimo y familiar en la despedida de Ernestina.

Verónica del Castillo estalla contra Thalía por no invitar a Laura Zapata a funeral de Ernestina

Tras la polémica por la ausencia de Laura Zapata al funeral de su hermana, se le cuestionó a Verónica del Castillo que opinaba al respecto, sobre todo por los rumores que apuntan que Thalía habría sido quien decidió no invitarla. La hermana de Kate del Castillo, se mostró indignada y arremetió contra la familia.

“¿Es en serio?. Ay, no, muy mal. Ay, no, yo no entiendo esas familias, la verdad, o sea, no, qué lamentable. Me estoy enterando ahorita” Verónica del Castillo

Verónica aseguró que el acto de no invitarla, es “injusto” y “de quinta” pues la actriz “es sangre” y la decisión tomada no fue la correcta.

Aunque aseguro que “yo no soy nadie” para dar consejos a Thalía, exhorto a todos aquellos que tuvieran resentimientos a soltar lo que no les hace bien.

Verónica del Castillo “A todas las familias y a todas las personas, famosas o no, que traten superar y perdonar. Si no aprendimos en la pandemia a estar más unidos, y con tanta catástrofe que hay, sin saber si mañana vamos a amanecer debemos aprender a perdonar, liberar y soltar. Además, provoca cáncer, los resentimientos”

A pesar de la intensa especulación mediática, tanto Laura Zapata como Thalía han optado por no emitir declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la decisión de excluir a la primera del funeral de Ernestina Sodi.