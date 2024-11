¿Camila Sodi le prohibió la entrada a Laura Zapata al funeral de Ernestina?

La muerte de Ernestina Sodi vistió de luto a la industria del espectáculo. Camila Sodi, su hija, confirmó su fallecimiento en redes sociales.

La escritora perdió la vida el pasado 8 de noviembre, luego de ser hospitalizada de emergencia debido a que sufrió dos infartos que la llevaron a permanecer 22 días en terapia intensiva.

Camila Sodi anuncia la muerte de Ernestina Sodi / Camila Sodi

Te puede interesar: ¿Thalía y Camila Sodi pelearon? Revelan supuesto desacuerdo entre familia de Ernestina Sodi

Laura Zapata reacciona a la muerte de Ernestina Sodi

La noticia del lamentable fallecimiento de Ernestina fue un duro golpe para la farándula. Thalía se mostró verdaderamente afectada por la partida de su hermana, con quien compartía una gran relación desde pequeñas.

No obstante, Laura Zapata dio mucho de qué hablar en la prensa por su reacción al deceso de su hermana, Ernestina. Aseguró que “no lloraría su muerte”.

Además, reveló las razones por las cuales no asistiría al funeral de Sodi. En un encuentro con la prensa, la actriz puntualizó que no sería parte del último adiós de Ernestina debido a que “no quería desviar la nota”.

Laura Zapata / Instagram: @laurazapataoficial

“De ninguna manera, porque considero que sería desviar la nota. Yo quiero que la nota sea ella se fue, y que ella partió. No que si Laura vino, Laura no vino”. Laura Zapata

Agregó: “Yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no voy a llorar su muerte, sino que vamos a festejar su vida”.

Incluso, Zapata fue criticada por asistir a una reunión con su familia paterna y presumirlo en redes sociales, bajo el argumento de que “encontró la paz”.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean”, escribió.

Ernestina Sodi murió / Auror desconocido

No te pierdas: Laura Zapata organiza celebración durante el funeral de Ernestina Sodi: “He encontrado paz”

Laura Zapata: ¿Le prohibieron al funeral de Ernestina Sodi?

Luego de que se volvió viral la polémica reacción de Laura sobre el fallecimiento de una de sus hermanas, así como sus razones por las que no asistió al funeral de la escritora. En esta ocasión, se dieron a conocer más detalles de la inasistencia de la actriz en el último adiós de Ernestina.

Parece ser que la verdadera razón por la que no pudo despedir los restos de su hermana en la funeraria Gayosso, así como en el panteón francés, fue porque supuestamente tenía prohibido el acceso al lamentable evento.

Redes sociales

De acuerdo con la periodista Liz López, la funeraria donde fueron velados los restos de Sodi supuestamente tenía instrucciones de “no dejar pasar a Laura Zapata”.

Aunado a esto, Liz compartió en ‘Todo para la mujer’ que Marina Sodi, hija de Ernestina, si le hizo llegar el último mensaje que le envió Zapata, en el que destacó que sus rencillas quedarían en el olvido.

“Me comentaron, que al parecer sí alcanzaron a decirle las palabras al oído que le dijo Laura Zapata. Sin embargo, que no era tan bienvenida en el funeral. La persona de la recepción tenía la orden de no dejarla pasar en caso de que se apareciera”. Liz López

Sin embargo, todavía no es certero que estas instrucciones hayan sido establecidas por la familia de Ernestina Sodi.

Al momento, los seres queridos de la escritora siguen en total hermetismo con respecto a algunos detalles de la muerte de la mamá de Camila Sodi.

IG

Mira: Laura Zapata tuvo contacto con Camila Sodi tras hospitalización de Ernestina Sodi

¿Qué pasó entre Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Laura y Ernestina Sodi se alejaron tras el secuestro que vivieron en 2002 en la Ciudad de México, sumado a otros conflictos familiares. El más controvertido surgió con la publicación del libro ‘Líbranos del mal’, en el cual Sodi insinuó que Laura podría haber sido la autora intelectual del delito, una acusación que la actriz ha desmentido reiteradamente.

Este conflicto alimentó una serie de desacuerdos públicos entre las hermanas, lo que agravó su separación. Actualmente, se filtró una polémica llamada en la que Laura Zapata reclama a Ernestina Sodi por sus declaraciones en dicha publicación.