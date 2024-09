Laura Zapata acusa a Yolanda Andrade de romper su relación con Thalía y despotrica contra sus hermanas

En una reciente entrevista, Laura Zapata lanzó fuertes declaraciones contra sus medias hermanas Thalía, Ernestina, Federica y Gabriela Sodi, afirmó que ya no las considera parte de su familia. “No las saludaría, sería un acto hipócrita”,expresó la actriz.

La actriz reveló en una charla con ‘El Burro’ Van Rankin que mantiene una mala relación con sus medias hermanas, a quienes acusón, a excepción de Thalía, de haber sido groseras con su abuela y de apropiarse del dinero proveniente de uno de los departamentos que le pertenecía.

Laura Zapata no quiere saber nada de sus hermanas

Zapata, en conversación con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, señaló: “Considero que las hermanas te cuidan la espalda, te protegen, te quieren y te respetan. Como eso dejó de pasar, dejaron de ser mis medias hermanas. Fue hace como tres o cuatro años”.

La actriz no se guardó nada y añadió:

“No me interesan, me caen gordísimas todas. Fueron muy groseras con mi abuela y se robaron el dinero de su departamentito”. Thalía

Laura Zapata explica por qué se distanció de Thalía

No obstante, aclaró que el motivo de su distanciamiento con Thalía no está relacionado con estos conflictos, sino con un incidente provocado por Yolanda Andrade.

Laura Zapata y Thalía en María Mercedes / Archivo

“Ella [Thalía] fue la única que aportó dinero cuando mi tía se rompió la cadera. No tiene necesidad de robar. Pero, cuando mi abuela murió, su amiga Yolanda dijo que ya se me había acabado mi minita de oro, insinuando que vivía de lo que Thalía me daba. Yo, mi amor, trabajo desde hace muchos años, gano muy bien porque soy muy chingona”, afirmó con determinación.

Según Zapata, pidió a Thalía que interviniera:

“‘Controla a tu amiguita, está diciendo que tú me mantienes. Tú nunca me has mantenido’. Pero ella no dijo nada, no hizo ninguna aclaración y dejó que las cosas siguieran”. Laura Zapata

La actriz concluyó que este silencio fue lo que fracturó definitivamente su relación con la famosa cantante. “La bloqueé, mi amor, y así terminé mi relación con Thalía”.

Las tensiones entre Laura Zapata y sus hermanas parecen ser irreparables. Las acusaciones de deslealtad y el trato hacia su abuela han dejado cicatrices que, según Zapata, van más allá de una simple disputa familiar. Con Thalía, el distanciamiento provocado por la intervención de Yolanda Andrade fue el golpe final, poniendo fin a lo que alguna vez fue una relación cercana entre ellas.

