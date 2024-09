Andrea Rodríguez, productora de Hoy, responde a Mariana Echeverría tras asegurar que la insultó

El pasado jueves 26 de septiembre, Mariana Echeverría, cuarta eliminada de La casa de los famosos México, realizó una transmisión en vivo en la que confesó sentirse atacada y humillada durante su participación en los programas ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’

Durante la transmisión, Echeverría reveló que, tras su salida del reality show, fue invitada al programa ‘Hoy’, donde se encontró con cuatro conductoras que consideraba compañeras de trabajo. A pesar de asumir responsabilidad por algunos errores, afirmó que las situaciones a las que fue expuesta durante esa aparición contribuyeron a intensificar los malos comentarios en su contra que el público deja en redes sociales.

“Hice un comentario, pero no ofendí a nadie ni me metí con su trabajo, y cuando llegué me juzgaron como una ‘Santa inquisición’, diciéndome cosas”, relató.

Mariana Echeverría y Andrea Escalona / Redes sociales

Además, Mariana confesó que se enteró que Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, según lo dicho por ella, la había insultado frente a todos: “Al salir del programa, me enteré que la productora me llamó ‘p3nd3ja’ frente a todos, cosa que ni siquiera vi en ese momento, pero después me enteré".

Las declaraciones de Echeverría han generado gran controversia en redes sociales. Su relato rápidamente se hizo viral, provocando múltiples reacciones entre los seguidores del programa y la exconcursante.

Andrea Rodríguez responde a Mariana Echeverría

Andrea Rodríguez, productora de Hoy, utilizó sus historias de Instagram para desmentir las acusaciones de Echeverría, quien afirmó que Rodríguez la había insultado durante su visita al matutino tras su participación en La casa de los famosos México.

Rodríguez aseguró no haber tenido contacto con Echeverría en ese tiempo, afirmando: “Yo tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría”.

Andrea Rodríguez confiesa que Magda Rodríguez se le manifiesta / Instagram

Además, explicó que el día de la visita de Echeverría, ella permaneció en la cabina del foro: “Me quedé en la cabina y no subí por 40, 50 minutos… Entonces yo le mando un beso y le deseo mucha suerte”.

Hasta el momento, ni Mariana Echeverría ha compartido más detalles al respecto, ni Andrea Rodríguez ha dado más declaraciones sobre el tema. En su mensaje, Rodríguez dejó claro que no tocará más esta polémica.

