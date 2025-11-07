Camila Sodi revela impactante detalle sobre la muerte de su madre, Ernestina Sodi: “No podía salvarla”

El pasado 8 de noviembre de 2024, Camila Sofi enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su madre, Ernestina Sodi, quién tras permanecer varios días hospitalizada por sufrir dos infartos al miocardio perdió la vida a los 64 años.

A casi un año de la muerte de su madre, Ernestina Sodi, la actriz se estrena como escritora con “El pequeño libro del duelo”, una obra en la que comparte su experiencia personal enfrentando la pérdida de quien fuera su guía y referente. Con este libro, Camila busca brindar consuelo a quienes han vivido situaciones similares.

La pérdida marcó un antes y un después en la vida de Camila, y ahora encuentra en la escritura una forma de procesar su dolor.

¿De qué trata “El pequeño libro del duelo” de Camila Sodi?

En su libro, Camila Sodi aborda el proceso de duelo de la muerte de su madre, Ernestina Sodi, desde su propia experiencia, compartiendo momentos íntimos y difíciles que vivió tras el deceso de su mamá. La obra no solo habla de pérdida, sino también de cómo encontrar fuerza y consuelo en medio del dolor. La actriz describe sus emociones más profundas, las dudas, la tristeza y la sensación de vacío que dejó la partida de Ernestina, buscando que el lector se sienta acompañado y comprendido.

“Ya pueden encontrar mi libro, el pequeño libro del duelo. Hay viajes que no elegimos pero nos toca transitar, ojalá encuentren un abrazo, confort, cuando lo lean, como fue para mi escribirlo con toda mi vulnerabilidad. Los amo mucho”, compartió Camila en un video publicado en su Instagram.

¿Qué sueño tuvo Camila Sodi antes de la muerte de su madre, Ernestina Sodi?

Camila Sodi, ex de Diego Luna, relata en su libro que la mañana de la tragedia tuvo un sueño que hoy describe como premonitorio: “Un techo blanco cuadriculado de falso plafón se venía abajo, colapsando de una casi cascada de agua que caía a raudales del techo. El techo ya no aguantaba el peso del agua: se rompía violentamente e inundaba todo el cuarto. Nada me pasaba. Recuerdo la sensación de tener mucho miedo. En cuanto el techo colapsaba, yo sabía que alguien estaba atrapado ahí dentro, ahogándose, sin poder gritar. Así que la que gritaba era yo. ¿Quién está ahí? ¿Estás bien? ¿Cómo te puedo ayudar? La sensación que me provocó ese sueño era de una angustia aterradora.”

El miedo fue tan intenso que llamó de inmediato a su exesposo, Diego Luna, para asegurarse de que sus hijos estuvieran bien. “En cuanto me desperté, alterada, lo primero que hice fue llamar por teléfono a mi exesposo, quien estaba con los niños… tenía el sabor de un mal presagio en la boca”, recuerda.

Horas después, ya en urgencias y entre lágrimas, Camila vivió un momento que la dejó completamente impactada. Al levantar la vista, se encontró con el mismo techo blanco de su sueño:

Cuando abrí los ojos, quedé impactada con lo que vi. El techo de falso plafón blanco, el mismo de mi sueño. El agua que caía a raudales, como mis lágrimas.. y mi madre era la que se había quedado atrapada, ahogándose y yo no podía salvarla. Solo pude llamarle a mi exmarido y decirle, ‘El techo de mi sueño es el mismo… Mi mamá se está muriendo’”. Camila Sodi

¿De qué murió Ernestina Sodi, escritora y mamá de Camila Sodi?

Horas después del sueño, Camila Sodi llegó a su casa en la Ciudad de México y vivió la tragedia frente a sus ojos: su madre sufrió la ruptura de la aorta. Tras ser trasladada a urgencias, Ernestina estuvo muerta por varios minutos, pero lograron revivirla. Permaneció intubada en terapia intensiva, sometida a cirugías y diálisis. Camila confiesa que fue devastador verla “viva artificialmente”:

“Cuando entré a la sala vi algo peor que a mi madre muerta. La vi entubada. Viva artificialmente. La habían revivido”, relata en el libro.

Finalmente tras 18 días en terapia intensiva, Ernestina Sodi, periodista, escritora y hermana de Thalía y Laura Zapata, murió el 8 de noviembre de 2024 a los 64 años en la Ciudad de México. Su muerte fue causada por complicaciones derivadas de dos infartos, uno de ellos provocado por la ruptura de la arteria aorta.

