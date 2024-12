Thalía reaparece y se sincera sobre la pérdida de su hermana Ernestina Sodi: “Me siento vulnerable

Han pasado tres semanas desde el fallecimiento de Ernestina Sodi, hermana de Thalía, quien perdió la vida a los 64 años debido a complicaciones cardíacas que la mantuvieron en terapia intensiva.

La noticia, anunciada inicialmente por su hija Camila Sodi, dejó una profunda tristeza en su familia, incluidas sus hermanas Gabriela, Federica y Thalía, quienes han expresado su pesar a través de emotivos mensajes.

En este contexto, Thalía decidió abrir su corazón con su público y hablar sobre el impacto que esta pérdida ha tenido en su vida.

Thalía rompe el silencio sobre la pérdida de su hermana, Ernestina Sodi

Luego de haberse alejado de las redes sociales tras la perdida de su hermana, la interprete de ‘No me acuerdo´, busca acortar esta distancia con sus fans y es por eso que ahora ha lanzado su nuevo pódcast ‘Zoom In’. En este espacio íntimo, Thalía comparte sus reflexiones más personales, comenzando con un tema que ha conmovido a muchos: el duelo por la pérdida de su hermana Ernestina Sodi.

Con una honestidad conmovedora, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ invita a sus seguidores a acompañarla en este viaje emocional, describiendo esta etapa como una experiencia profundamente traumática.

“Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima, hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto, así me siento. Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte. Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia”, confesó Thalía.

Thalía dedicó su primer episodio a hablar de su fallecida hermana Ernestina Sodi.

El duelo de Thalía y su lucha contra la enfermedad de Lyme

Durante su emotiva transmisión, Thalía habló sobre cómo la pérdida de su hermana ha afectado su salud física y emocional. La cantante, quien padece la enfermedad de Lyme desde hace 18 años, confesó que los síntomas de esta condición se han intensificado tras la partida de Ernestina.

“El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material”, expresó Thalía con evidente dolor.

También recordó los momentos compartidos con su hermana: “Sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que me hace falta, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte a la mitad... Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”, agregó.

A pesar de su vulnerabilidad, Thalía también se mostró resiliente, afirmando que este proceso ha fortalecido su conexión con su familia y con su fe, un pilar fundamental para enfrentar esta pérdida.

Thalía: Encuentra en su fe, un refugio para sobrellevar la muerte de su hermana

Fiel a sus creencias, Thalía encontró en su fe en Dios el consuelo necesario para sobrellevar esta etapa. Durante el podcast, aseguró que su espiritualidad le brinda la certeza de que su hermana está en un mejor lugar, lo que le da esperanza y fuerza.

“Yo tengo la fe muy sólida en el Dios en el cual creo demasiado… Sé que mi hermana está en mejor situación que nosotros que estamos aquí, que nos quedamos atrás. Creo que está más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia” Thalía.

Thalía finalizó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y destacando que, aunque el camino del duelo es difícil, se siente acompañada por el amor y las oraciones de su público.

Thalía: Redes sociales aplauden que la cantante abriera su corazón con ellos.

Thalía demuestra una vez más por qué es una de las reinas de las redes sociales. Su autenticidad y transparencia la acercan cada vez más a sus fans. Ahora son ellos quienes le agradecen su sinceridad.

“Me encanta Thalía jamás se ha despedido de su esencia. Ella es grande porque no niega a su patria ️"



“Thalía te amamos Siempre has sido una mujer llena de luz, fuente de inspiración de muchos, recuerda que en todo momento para adelante, vive tu luto, tu dolencia pero luego a seguir con más energía que nunca… Tu hermana como tu bien los dices está con Dios y es otro ángel que tienes desde el cielo.”



“Muchas Fuerzas Thali! Beso Grande Mi Reina!”



“Te amamos Thalía , nunca pierdas tu escencia, tu humildad es una de tus grandes virtudes,eso es lo que irradia en tu espíritu en tu alma, y qué hermoso es que des testimonio de tu fe…"

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite por la picadura de una garrapata infectada. La enfermedad puede afectar la piel, el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones.