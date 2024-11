Thalía confiesa lo que hace cuando no soporta a su esposo ¿a punto del divorcio?

Thalía, ícono del pop latino y protagonista de novelas como Marimar, se encuentra próxima a celebrar 24 años de matrimonio con Tommy Mottola. Sin embargo, la cantante no duda en hablar con honestidad sobre los altibajos de su relación.

Durante su participación en el popular pódcast Se regalan dudas, conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie, reveló cómo maneja los momentos difíciles en su vínculo con el magnate musical y compartió claves que podrían sorprender a muchos.

Thalia revela la clave del éxito para un buen matrimonio: “Tu parejo, no tu pareja”

En el episodio del pódcast, Thalía explicó que uno de los secretos para mantener su matrimonio a flote es encontrar no solo una pareja, sino un “parejo” en todos los sentidos.

“Primero es no encontrar tu pareja, encontrar tu parejo: tu parejo espiritual, tu parejo mental, tu parejo emocional”, expresó la intérprete de ‘No me acuerdo’.

Para Thalía, es crucial que ambos miembros de una relación se acepten tal cual son, sin intentar cambiarse mutuamente. “Alguien que te ame y te quiera como tú eres, tal cual, y tú amar a esa persona tal y como es, con sus peores defectos y con sus mejores virtudes, y ser independientes en un matrimonio”, añadió.

El concepto de independencia también juega un papel fundamental en su relación. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad mutua. “Yo vivo mi vida. Mi marido vive su vida y compartimos un matrimonio y una familia”, aseguró. Según Thalía, este balance permite que ambos mantengan su identidad mientras construyen una vida juntos.

¿Qué hace Thalía cuando Tommy Mottola “le cae en el hígado”?

Uno de los momentos más llamativos de su conversación fue cuando admitió cómo maneja los roces inevitables en una relación de larga duración. Con sinceridad y un toque de humor, Thalía confesó:

“Cuando mi pareja me cae en el hígado, opto por alejarme de él. Es saludable para nuestro vínculo”. Thalía

La cantante enfatizó la importancia de ceder en ciertos momentos y mantener un equilibrio. “O sea, cuando son muchos años, se vale ceder un poquito, apretar un poquito, y ahí te vas”, dijo con una sonrisa. Esta estrategia, lejos de ser un problema, parece ser un ingrediente clave en el éxito de su matrimonio.

Tommy Mottola: el papá “perfecto”; afirma Thalía

Finalmente Thalía no escatimó en halagos hacia el rol paternal de Mottola. “El mejor padre: mi marido”, afirmó con orgullo. Según la cantante, Tommy es un padre dedicado que se involucra profundamente en la vida de sus hijos.

“Lo que hace por mis hijos, la dedicación, las vitaminas, las cositas, la manejada, el ‘coach’, todo”, destacó.