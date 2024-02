Thalía ¿secuestrada?: Se ha sentido “violentada y usada” por su esposo

Thalía y Tommy Mottola presumen ser una pareja sólida. La semana pasada ella dio a conocer en TikTok que padece la ‘rara’ enfermedad disgeusia. Una persona que fue muy amiga de su mamá nos dijo que, supuestamente, Thalía ha estado secuestrada desde hace años emocional y económicamente.

“Thalía está muy triste. Se ha sentido violentada, usada y hasta te podría decir que la tiene secuestrada, tanto en su carrera, como en su vida personal”.

“Vive en una jaula de oro: la ansiedad y el estrés la han llevado a tener las enfermedades que padece (Lyme y disgeusia, una alteración del gusto). Él la manipula de tal forma que la deja como ‘basura’ al exhibirse sola. Yolanda Miranda, mamá y mánager de Thalía, nunca lo hubiera permitido. Ella estaba creando a una diva”.

“Thalía hizo muchísimo dinero. Yolanda me confesó que Tommy le pidió a su hija que invirtiera con él sus ahorros para duplicar sus millones. Él tenía el colmillo bien retorcido. Así que en el año 2000 se casó y le entregó a Mottola 25 millones de dólares (unos 315 millones de pesos). Eso enojó a doña Yolanda, quien nunca pudo llevar una buena relación con él. Tanto, que cuando su mamá la iba a visitar a Nueva York siempre se quedaba en un hotel”.

“Los hombres como Mottola no cambian y ahí están las declaraciones de su exesposa Mariah Carey, en su autobiografía The meaning of Mariah: ‘Estaba con alguien que tenía mucho control sobre mi vida. Era mucho mayor que yo. Tenía mucho poder y quería que me mantuviera alejada de la mayoría de las personas. Como secuestrada. Tenía que obtener un permiso para salir de la casa’.

Mottola ya no es multimillonario: “En 2003 lo hicieron renunciar a Sony, a cambio de no acusarlo de fraude. El dinero se fue en deudas, en empresas que no funcionaron, en callar demandas y en la gran vida que aún tenían”.

“Viven de las regalías y del dinero que entra a las empresas que tiene Thalía. Tommy tiene un sello discográfico llamado ‘Casa Blanca’, pero no genera millones. La vida que presumen en yates o aviones es porque utilizan a amigos como Tommy Hilfiger. Ahí se toman las fotos”. “Lo peor de todo es que detuvo la carrera de Thalía. Después de ser la mujer que más telenovelas vendió en el mundo, no ha venido a México a dar conciertos desde hace muchos años. Yo he sido testigo de que no puede hablar con nadie a solas. Son pocos los amigos que puede ver y en contadas ocasiones, tal y como le sucedió a Mariah Carey”.

“Los videos que ella realiza en redes, con los que la han tachado de ridícula, infantil e insensible, son con el afán de mantenerse vigente y monetizar. Él le pide que los haga, no le importa si la dejan mal. Tommy la puso a hacer música tumbada y fue un total fracaso, mientras él en diciembre recibió la Estrella de Hollywood”.

La fuente confirma que es real el rumor de que en 203 le fue infiel con la cantante peruana Leslie Shaw, amiga de Thalía.

