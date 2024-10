Tommy Mottola, esposo de Thalía ¿vinculado a las fiestas depravadas de Sean Diddy? Laura Zapata habla de ello

Laura Zapata se pronuncia sobre los rumores que vinculan a Tommy Mottola con las polémicas fiestas organizadas por el rapero Sean Diddy Combs. En una reciente entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la actriz expresó su sorpresa ante las especulaciones y fue enfática al negar cualquier conocimiento o relación sobre el asunto.

La controversia en torno a Diddy comenzó en noviembre de 2023, cuando salieron a la luz graves acusaciones de 4.bus0 s.3xu4l, pr0.st1tuci0n. El rapero, también conocido como Puff Daddy, fue arrestado el 16 de septiembre, y desde entonces, su caso ha estado bajo intensa investigación.

Existen numerosas denuncias civiles que lo describen como un “vi0.lento d3.pr3dad0.r s.3xu4l”, y las acusaciones no solo provienen de su expareja Cassie, sino también de otras figuras como Thalia Graves. Además, se especula que más de 100 personas estarían dispuestas a presentar nuevas denuncias, debido a que dentro de sus famosas fiestas fueron denunciados varios abusos.

Tommy Mottola ¿amigo de Sean Diddy Combs?

El caso ha generado un gran revuelo en las redes sociales en las que se han desatado un sinfín de teorias conspirativas en las que se ha vinculado a varias personalidades del entretenimiento como posibles cómplices en las fiestas organizadas por Diddy. Entre los nombres que han surgido en estas teorías destacan Tommy Mottola, esposo de la cantante Thalía, así como figuras como Will Smith y Beyoncé, las Kardashians, etc. Ante el escándalo, Tommy Mottola optó por limitar el acceso a sus redes sociales, lo que aumentó las especulaciones.

Al ser cuestionada sobre el vínculo entre Mottola y Diddy, Laura Zapata respondió de manera contundente, aclarando que no tiene relación cercana con su ex cuñado desde hace años.

Laura Zapata opina sobre si ella cree o no que Tommy Mottola sería cómplice de las fiestas de Sean Diddy Combs

“Sabes que hace mucho tiempo no tengo relación con ellos. Fui la invitada de honor en el año 2000 para entregar a Thalía que se casó con él, pero no hay convivencia, desconozco esto, no sé, pero lo dudo, porque tiene una señorita y un jovencito”, señaló Zapata.

La actriz también expresó su incredulidad ante la posibilidad de que Mottola estuviera involucrado en los crímenes que se le imputan a Diddy y afirmó que no cree que su cuñado este relacionado con estas fiestas.

“Hay que estar muy enfermo del alma, hay que ser un demonio para participar en eso porque tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata, yo lo dudo definitivamente” Laura Zapata

Finalmente, Laura Zapata celebró que Sean ‘Diddy’ Combs esté enfrentando la justicia por las graves acusaciones que pesan sobre él.

Laura Zapata celebra que se castiguen los delitos de Sean Diddy Combs

“Me da gusto que esté sucediendo eso, porque desenmascaras a las personas viles, a las personas que son capaces de levantar su lascivia contra ¡nf@.nt3s. Me gustaría que les dieran cadena perpetua, merecen ser castigados”, concluyó la actriz, manifestando su deseo de que se imponga la ley a todos los involucrados en estos delitos.

El caso de Sean Combs sigue en investigación, y las repercusiones continúan afectando a múltiples figuras del mundo del espectáculo.

Al momento Tommy Motola no ha reaccionado a los rumores de redes que, cabe destar, no han sido sustentados en ninguna prueba contundente. Son solo comentarios de redes sociales.