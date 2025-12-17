Camila Sodi confiesa que su mamá Ernestina Sodi ¡se casó en el funeral de su abuela!

Camila Sodi reveló a Mara Patricia Castañeda que en su familia era habitual hablar de la muerte, al grado que su madre Ernestina Sodi tenía un negocio de ataúdes biodegradables e incluso se casó en el funeral de su abuela.

“Mi mamá se casó en un velorio, en el funeral de mi abuela. Para ella era algo normal. Como lo he contado en el libro, ella vivía en Titilandia, que era un mundo rosa, con unicornios. Veía lo más hermoso en todo. La verdad es que había una ingenuidad y mucha maravilla en su forma de ver el mundo. Yo quiero ver la vida así, maravillada, pero dentro de eso había cosas que, para la gente común —porque en realidad no hay nadie normal—, resultaban absurdas, como casarse en un velorio. Son historias muy intensas, pero cada familia tiene las suyas”, comentó Camila Sodi.

Diego Luna estuvo presente en un momento especial para Camila Sodi y le dedica un mensaje especial. / Redes sociales

¿Por qué Ernestina Sodi, mamá de Camila Sodi, se casó en el funeral de su madre?

La boda de Ernestina Sodi con Mauricio Camps inicialmente estaba planificada para realizarse en el Colegio de las Vizcaínas, pero la inesperada muerte de su madre, Yolanda Miranda Mange, cambió esos planes.

El 27 de mayo de 2011, tras el funeral de su progenitora, Ernestina celebró su ceremonia civil en la misma funeraria, frente al ataúd de Yolanda, como una forma de rendir homenaje y ligarlo al momento de despedida familiar.

Lejos de ser una decisión impulsiva, el acto tuvo un significado profundo. Casarse en ese momento simbolizaba esperanza y continuidad: mientras daba el último adiós a su madre, Ernestina también marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida

Camila Sodi y Ernestina Sodi / Redes sociales

¿Qué relación tenían Ernestina Sodi con la muerte?

Según Camila Sodi, Ernestina Sodi tenía una relación muy serena con la idea de la muerte. Incluso, junto a su hermana, emprendió un negocio de ataúdes biodegradables y, de manera coherente con esa visión, fue sepultada en uno de ellos.

Camila Sodi habló abiertamente sobre la forma en que su madre, Ernestina Sodi, entendía y enfrentaba la muerte, asegurando que tenía una relación sana y consciente con ese concepto. De acuerdo con la actriz, su mamá realizó un profundo trabajo personal y espiritual durante años, lo que la llevó a prepararse para partir sin cargas.

“Tenía una buena relación con el concepto muerte porque ella se trabajó profundamente, porque de hecho este libro está contando a través de las enseñanzas que me deja. Siento que ella se preparó para irse ligera desde hace muchos años, no se quedó con nada adentro, ella ya la había visto a la cara”, compartió Camila.

La actriz recordó que durante el secuestro que vivió Ernestina, su madre estaba convencida de que no saldría con vida, al punto de escribir una carta de despedida para sus hijas.

“De hecho, una vez me llamó y me dijo que estaba terminando de cerrar un ciclo de su historia, de cosas con mi papá, y me preguntó por qué no la llevaba de viaje antes de que se muriera. Me pareció un chantaje: tenía 63 años y estaba sanísima, nunca me había dicho algo así. Aun así, hicimos el viaje y fue el último que hicimos juntas”, finalizó.

Camila Sodi recuerda como vivió la muerte de su mamá Ernestina Sodi / Captura de pantalla Internet

¿De qué murió Ernestina Sodi, escritora y mamá de Camila Sodi?

Horas después del sueño, Camila Sodi llegó a su casa en la Ciudad de México y vivió la tragedia frente a sus ojos: su madre sufrió la ruptura de la aorta. Tras ser trasladada a urgencias, Ernestina estuvo muerta por varios minutos, pero lograron revivirla. Permaneció intubada en terapia intensiva, sometida a cirugías y diálisis. Camila confiesa que fue devastador verla “viva artificialmente”:

“Cuando entré a la sala vi algo peor que a mi madre muerta. La vi entubada. Viva artificialmente. La habían revivido”, relata en el libro.

Finalmente tras 18 días en terapia intensiva, Ernestina Sodi, periodista, escritora y hermana de Thalía y Laura Zapata, murió el 8 de noviembre de 2024 a los 64 años en la Ciudad de México. Su muerte fue causada por complicaciones derivadas de dos infartos, uno de ellos provocado por la ruptura de la arteria aorta.

