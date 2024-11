Camila Sodi ¿sufre fuerte trastorno? Se someterá a intrigante tratamiento: “me van a borrar mis memorias”

El pasado 8 de noviembre, Ernestina Sodi, escritora y madre de Camila Sodi, falleció tras permanecer 22 días hospitalizada en terapia intensiva debido a dos infartos. A pesar de los esfuerzos médicos, la escritora perdió la vida, dejando un profundo vacío en la familia.

En sus redes sociales, Camila Sodi expresó su gratitud hacia quienes estuvieron a su lado durante este difícil proceso. La actriz escribió:

Camila Sodi “Por siempre agradecidas con los doctores que hicieron todo para cuidar a mi mamá y que nos sostuvieron 22 días con su humanidad, vocación y amor. Por siempre agradecidas con nuestros amores más cercanos que nos contuvieron y nos acompañaron cada uno de esos dificilísimos días”.

Camila también compartió un emotivo recuerdo de un reencuentro inesperado en la sala de espera de terapia intensiva, donde coincidió con un viejo amigo de la infancia: “Reconecté en la sala de espera de terapia intensiva con un novio de la primaria que estaba en una situación familiar delicada también y me compartió esto: ‘Todos hemos o vamos a perder a alguien que amamos y es hermoso acompañarnos… Gracias a la vida por tanto amor’”.

Terapia EMDR: el camino hacia la sanación para Camila Sodi

En sus historias de Instagram, Camila Sodi anunció que comenzará un tratamiento conocido como Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés). Este método se utiliza principalmente para tratar el síndrome de estrés postraumático (TEPT) y ha demostrado ser efectivo en la superación de experiencias traumáticas.

Camila Sodi “Decidí no usar filtro para que me vean al natural. Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR que tengo muchas ganas de probar”.

La actriz explicó con entusiasmo en qué consiste esta técnica, haciendo una comparación con la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos:"Es como una onda, ¿se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”.

Camila expresó que el EMDR ha sido utilizado con éxito en soldados que enfrentan estrés postraumático, lo que le genera grandes expectativas sobre sus resultados.

Camila sodi: Un paso hacia la recuperación emocional

El camino del duelo no ha sido fácil para Camila Sodi, pero su decisión de buscar ayuda profesional muestra su compromiso con el autocuidado y la sanación. Al compartir su experiencia públicamente, la actriz busca no solo superar sus propios desafíos emocionales, sino también inspirar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Este gesto de vulnerabilidad y apertura ha resonado con sus seguidores, quienes han enviado mensajes de apoyo y cariño durante esta etapa tan compleja en su vida.

Camila Sodi se prepara para enfrentar una nueva etapa de crecimiento y resiliencia, demostrando que buscar ayuda es un acto de valentía que puede marcar el inicio de una transformación personal.

¿Qué es la terapia EMDR?

Después de que Camila Sodi compartió que tomará la terapia EMDR, la joven actriz también publico una breve explicación de qué se trata.

Dicho texto se puede leer que la terapia EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) es un método de psicoterapia que ayuda a las personas a procesar recuerdos traumáticos y emociones desagradables. Se basa en el movimiento ocultar para ayudar a las personas a resignificar sus recuerdos traumáticos y superarlos.

La EMDR se desarrolló en Estados Unidos en los años 80 y se basa en el descubrimiento de Francine Shapiro. Shapiro noto que mover los ojos de un lado a otro disminuia o eliminaba su malestar frente a ciertos sentimientos desagradables.

La EMDR es eficaz para tratar:



Trastornos relacionados con el trauma, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT)

Ansiedad

Depresión

Adicciones

Pánico

Control de los impulsos

Problemas psicosomáticos

Duelos patológicos

Fobias