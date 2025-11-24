Adrián Uribe operado de emergencia, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?: “Con la novedad”

El comediante Adrián Uribe encendió las alarmas después de que diera a conocer que había sido operado de emergencia. A través de redes sociales, el famoso compartió una fotografía tras su intervención junto a un mensaje para dar a conocer cómo se encuentra actualmente. Esto fue lo que dijo.

Adrián Uribe / Redes sociales

¿Qué le pasó a Adrián Uribe?

En una publicación de Instagram, Adrián Uribe reveló que recientemente había sido operado del hombro. En la imagen, se le puede ver a Adrián acostado en una cama con una especie de férula en el hombro derecho.

Aunque no especificó qué le había pasado, dejó ver que todo había salido bien y que actualmente estaba descansando en su casa. Aseguró que, con solo “unos días de descanso”, estaría bien.

“Pues con la novedad de que me operaron del hombro, pero todo salió bien afortunadamente. Ahora unos días de reposo y como nuevo” Adrián Uribe

Aunque algunos teorizan que su operación pudo deberse a un mal movimiento o un golpe fuerte, la realidad es que aún no hay nada confirmado por el conductor o su equipo laboral.

Si bien aseguró que todo estaba bien, muchos fans llenaron su publicación de mensajes positivos para su pronta recuperación. Y es que cabe destacar que esta no es la primera vez que el artista tiene algún problema de salud que lo manda al hospital.

¿Qué problemas de salud ha tenido Adrián Uribe?

En 2018, Adrián Uribe tuvo que ser operado en cuatro ocasiones; las primeras tres por una peritonitis plástica y la última por una fisura intestinal. Tras su última intervención, su mánager señaló que el famoso estaba bien, pero que necesitaba reposo para recuperarse por completo.

“Después de esta operación Adrián permanecerá por lo menos siete días más en el hospital, todos en su familia están muy optimistas de lo que acaba de pasar. Sí sintió temor de que le fuera a pasar lo mismo. Después de unas semanas va a hacer su vida normal y estará en observación y con los mayores cuidados posibles y en reposo”, indicó.

Por otra parte, en 2023 también se dio a conocer que enfrentaba “problemas de salud”, pero que ya estaba “estable”. Debido a esto, tuvo que cancelar algunos eventos que tenía programados en aquel entonces.

“El día de ayer 23 de marzo, el actor Adrián Uribe presentó problemas de salud, se encuentra estable pero en observación por indicaciones de los médicos, es por esto que nos vemos en la necesidad de posponer hasta nuevo aviso los shows que se tenían programados los días: 24 de marzo en Los Ángeles (Youtube Theater) y 25 de marzo en Fresno (Saroyan Theater)”, se resaltó.

Adrián Uribe / Redes sociales

Adrián Uribe reveló que ya tiene listo su testamento

Hace algunos años, el mánager de Adrián Uribe confesó que el actor ya tenía listo su testamento. En aquel entonces, dejó claro que no era por miedo a que le sucediera algo, sino que simplemente quería estar prevenido ante cualquier cosa.

“Ya tiene todo arreglado, pero no por esta situación. Él lo tiene porque, como Adrián se ha conducido, siempre ha sido un hombre muy precavido. Es muy formal en esas cosas”, expresó.

