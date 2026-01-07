¿Ricardo Pérez de La cotorrisa padece rara enfermedad? Fan le habría detectado ¿problemas de salud?

Un comentario de un seguidor durante un episodio de La cotorrisa detonó una conversación inesperada sobre la salud de Ricardo Pérez. La observación, centrada en una característica visible en el lóbulo de su oreja, se viralizó rápidamente y llevó a un creador de contenido médico a explicar su posible relación con enfermedades cardiovasculares, sin que exista hasta ahora un diagnóstico confirmado del comediante.

La cotorrisa / Redes sociales

¿Cómo surgió la alerta sobre la salud de Ricardo Pérez en La cotorrisa?

La situación se originó durante una conversación entre José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez en su pódcast, donde abordaban temas relacionados con enfermedades y respondían mensajes de la audiencia. En ese intercambio, un seguidor señaló la presencia del signo de Frank en la oreja de Pérez, comentario que posteriormente fue retomado en redes sociales.

El Dr. Ramiro difundió el caso en TikTok y explicó la relevancia médica del hallazgo, recomendando que, ante la duda, se realicen estudios clínicos para descartar cualquier padecimiento. El video se viralizó y generó múltiples reacciones, desde mensajes de preocupación hasta interés general por conocer más sobre la relación entre señales visibles y la salud cardiovascular.

El propio médico subrayó que la recomendación de acudir a revisión aplica especialmente cuando existen otros factores de riesgo.

“La presencia aislada de este signo probablemente no significa nada, pero si se combina con obesidad, hipertensión o diabetes, vale la pena acudir con un médico” Dr. Ramiro

Hasta el momento, no se ha informado públicamente que Ricardo Pérez haya sido diagnosticado con alguna enfermedad, ni que se haya confirmado la presencia de un padecimiento cardíaco.

¿Qué es el signo de Frank y por qué se relaciona con enfermedades del corazón?

La enfermedad con la que se le relaciona a Ricardo Pérez es conocida como el signo de Frank, el cual, es una cresta o pliegue diagonal que aparece en el lóbulo de la oreja. Fue descrito por primera vez en 1973 y, de acuerdo con diversos estudios médicos, se ha asociado con la presencia de enfermedad arterial coronaria y otros padecimientos cardiovasculares. La señal ha sido identificada incluso en representaciones antiguas, como estatuas del emperador romano Adriano, a quien se le atribuyen antecedentes de hipertensión.

El tiktoker Dr. Ramiro, enfocado en contenidos de divulgación en salud, explicó que este signo se ha vinculado con aterosclerosis, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica e hipertensión arterial. Según lo expuesto, la probabilidad de enfermedad arterial coronaria podría ser mayor cuando la línea es profunda y atraviesa completamente el lóbulo de la oreja, mientras que una marca incompleta implicaría un riesgo menor.

El especialista aclaró que la interpretación clínica del signo depende de otros factores de riesgo. Condiciones como obesidad, hipertensión, diabetes o antecedentes familiares influyen en la valoración médica, por lo que la presencia aislada del signo no constituye por sí misma un diagnóstico.

Sintoma del Signo de Frank / Captura de pantalla

¿Qué otras polémicas rodean actualmente a los conductores de La cotorrisa?

El tema de salud se suma a un periodo de alta atención mediática para los conductores del pódcast debido a un proceso legal derivado de una denuncia presentada por la influencer Jessica Bustos. El conflicto se originó por comentarios emitidos en un episodio del programa, lo que llevó a Slobotzky y Pérez a ofrecer una disculpa pública y a retirar el fragmento señalado.

El 30 de diciembre, José Luis Slobotzky publicó en la red social X un mensaje en el que aludió a una “gran noticia” relacionada con el caso legal que enfrentan como proyecto. Posteriormente, Jessica Bustos realizó una transmisión en vivo en la que denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial, afirmando que ni ella ni su equipo legal fueron notificados de una audiencia relevante.

De acuerdo con la influencer, dicha audiencia derivó en la nulidad de una prueba clave sin que pudiera ejercer su derecho de defensa. Bustos sostuvo que el procedimiento se realizó sin transparencia y advirtió sobre la necesidad de claridad institucional en casos de alto impacto mediático. También señaló que no permitirá que el caso se archive sin explicación.

