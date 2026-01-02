Xuxo Dom rompe en llanto tras polémica con ‘La Cotorrisa'; acusa amenazas y extorsión: "¿Qué te hice cabr*n?”

El comediante e imitador, Xuxo Dom, rompió en llanto en redes sociales tras compartir una serie de historias en Instagram donde aparece visiblemente afectado por la situación que lo aqueja a él y a su esposa los últimos meses. Además, denunció amenazas y extorsión relacionadas con el conflicto legal de su esposa, Jessica Bustos, contra los conductores de ‘La Cotorrisa’, Ricardo Pérez y Slobotzky. ¿Qué dijo exactamente?

¿Por qué fueron denunciados Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’?

El conflicto surgió a partir de comentarios realizados por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky en su pódcast ‘La Cotorrisa’. Durante el episodio 308, los conductores hicieron burlas sobre el aspecto físico de Jessica Bustos, esposa del influencer Xuxo Dom.

Aunque en su momento se pensó que la situación no tendría mayores consecuencias, ya que los propios conductores ofrecieron disculpas, tanto Jessica como Xuxo consideran que no se han implementado las medidas necesarias para frenar el presunto acoso que aseguran han recibido desde entonces.

Me llueven burlas hacia mi trabajo. Pedimos justicia y una reparación de daños para parar el odio. Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores, trabajo. No sé a cuánto ascenderá todo, se tendría que cuantificar el daño y eso lo decidirán las autoridades. Xuxo Dom, hace unos meses

Los conductores (integrantes de ‘La Cotorrisa’) no se habían referido directamente al conflicto. No obstante, recientemente, mediante su equipo legal, emitieron un comunicado en el que afirmaron ser blanco de una “campaña de desprestigio”, la cual, según ellos, inició tras las burlas dirigidas a lo que denominaron la “Prensa digna”.

Nuestros representados han sido objeto de una campaña orientada a desprestigiarlos, impulsada bajo la etiqueta #PrensaDigna. Algunas expresiones han excedido los límites legítimos del derecho a informar u opinar, generando un impacto negativo severo en su esfera personal y profesional. Comunicado de ‘La Cotorrisa’

¿Qué dijo recientemente Xuxo Dom sobre la demanda que tienen contra ‘La Cotorrisa’?

En una serie de videos publicados por Xuxo Dom en su cuenta de Instagram, el comediante se mostró visiblemente afectado emocionalmente. Entre lágrimas, relató que la controversia ha tenido un impacto directo en su vida personal y profesional:

“ No saben cuanto deseo que no hubiera pasado nada de esto. A que me hubieran dejado hacer mis cosas, que no se burlaran de mí, ni de mi esposa, se los juro, yo no quise que hablaran de mí, ni que originaran toda esta ola de cosas ” expresó.

Xuxo Dom acusó a los conductores de La Cotorrisa de realizar comentarios que van más allá de la comedia, afectando no solo a él, sino también a terceros, incluyendo a niños con discapacidad y a varias personalidades públicas. Señaló que las acciones de sus colegas se han acompañado de amenazas y extorsión, situación que ha puesto en riesgo su estabilidad emocional y profesional tras 13 años de carrera.

Sobornando e inventando cosas. Se los juro, yo no quiero su mugre dinero, y se los dije. Me llamaron hambreado. Todo mundo comenzó a comentar ‘hambreado’, porque ustedes lo dijeron. ¿Qué te hice, cabr*n? Y las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado… mis 13 años de carrera. Xuxo Dom

¿Qué pasó en la audiencia a la que acudieron Ricardo Pérez y Slobotzky el 5 de diciembre?

La primera audiencia de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky comenzó a las 13:00 horas y finalizó a las 14:39 horas. Al término de la sesión, TVNotas intentó recabar declaraciones tanto de los influencers como de Jessica Bustos, pero los tres se mostraron reservados.

Ricardo Pérez únicamente comentó: “ Estamos en buenas manos ” y recomendó dirigirse a sus abogados. Estos últimos indicaron que la audiencia había sido pospuesta, sin especificar una nueva fecha. Hasta ahora, ni Pérez ni Slobotzky han hecho declaraciones públicas sobre el proceso, limitándose a compartir contenido relacionado con su trabajo como comediantes en redes sociales.

Por su parte, Jessica Bustos aseguró que ya cuenta con protección, tras presuntamente recibir llamadas con amenazas contra ella y su esposo, Xuxo Dom.

