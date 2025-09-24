¿Ricardo Pérez y Slobotzky en la cárcel? Aseguran que conductores de La cotorrisa enfrentarían denuncia

En los últimos días, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’, han sido tendencia por la batalla que mantienen con los medios de comunicación. En medio de todo esto, trasciende que ¿fueron denunciados por un grave delito?, ¿irán a la cárcel?

conductores de La cotorrisa / Redes sociales

Lee: Ricardo Pérez y ‘La cotorrisa’ hace parodia de los “shows de chismes” tras pelea con la prensa

¿Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’ fueron denunciados por acoso?

A través de redes sociales, Jesica Bustos, esposa del influencer Xuxo Dom, compartió que había iniciado un proceso legal contra unos “creadores de contenido” por el delito de acoso sexual.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, expresó.

Si bien dijo no poder dar más detalles y nombres de los responsables, aseguró que toda esta situación ha afectado gravemente a su familia, por lo que su única intención con todo esto es “hacer justicia”.

“Esta situación me ha afectado bastante, a mi familia, mi honor, mi integridad, mi autoestima, y es por eso que decidí realizar esto y dar ejemplo a que no se dejen ante nadie, y menos te acosen sexualmente y te violenten, y menos habiendo consecuencias legales” Jesica Bustos, esposa de Xuxo Dom

Aunque no mencionó nombres, el periodista Arturo Gallegos señaló que la querella presuntamente sería contra de los conductores de ‘La cotorrisa’ por los comentarios que hicieron sobre ella en uno de sus videos: “Empiezan a hacer connotaciones de tipo sexual sobre su esposa, se ríen. Este creador presenta el video y a su esposa. Ella, como es normal, termina indignada”, dijo en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los conductores de ‘La cotorrisa’ ante la aparente denuncia en su contra?

Hasta el momento, Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, no se ha pronunciado de manera directa ante la aparente denuncia en su contra.

En tanto que Slobotzky subió un video que, para muchos, es una especie de respuesta ante todo esto. En el clip subido a Instagram, el influencer comienza a decir: “Tengo hambre, tengo hambre”. Tras una pausa corta, menciona que no había desayunado y estaba buscando qué comer.

Para muchos, esto fue una forma de decir que la denunciante y su esposo, el influencer Xuxo Dom, presuntamrnte solo procedían legalmente en su contra por “hambre” de popularidad.

Slobotzky / Redes sociales

¿Qué dijo Xuxo Dom, esposo de Jesica Bustos, sobre la denuncia que su pareja habría interpuesto supuestamente contra los conductores de ‘La cotorrisa’?

En el pasado, el influencer Xuxo Dom y los conductores de ‘La cotorrisa’ eran buenos amigos. No obstante, de unos años para acá, ya no se había visto interacción entre ellos.

Tras revelarse la denuncia que, aparentemente, su esposa hizo contra Ricardo Pérez y Slobotzky, Jesús Domínguez, nombre real de Xuxo Dom, compartió un video en Instagram hablando sobre este asunto.

Sin mencionar a ‘La cotorrisa’, señaló que apoyaba a su esposa y aclaró que esta no inició el proceso legal para “colgarse de algo”, sino con la intención de obtener justicia, señalando que el procedimiento empezó meses atrás.

Xuxo Dom “Estoy apoyando 100% a mi esposa. No nos estamos aprovechando de ningún momento, ni mucho menos tenemos hambre, solamente queremos que se haga justicia. Esto ya lleva varios meses… Esto es de tiempo”

Si bien no quiso dar más información, aseguró que, desde hace 7 meses aproximadamente, tanto él como su familia han sido víctimas de “acoso, amenazas y extorsión”, señalando que, “si no fuera hijo de Dios”, probablemente habría atentado contra su vida, pues todo el asunto es muy grave. Finalizó agradeciendo el apoyo de sus fans y diciendo que, si bien están dispuestos a “perdonar”, espera que haya “consecuencias”.

Te recomendamos: Abuchean a Susana Zabaleta tras burla de Ricardo Pérez contra la prensa; así reaccionó la actriz: “Misogina”

¿Quién es la esposa de Xuxo Dom y qué dijeron los conductores de ‘La cotorrisa’ sobre ella?

Jesica Bustos, mejor conocida en redes sociales como Yoshi, es una influencer mexicana. Es esposa de Xuxo Dom desde hace ya varios años y tienen una hija en común.

Hace algún tiempo, Ricardo Pérez y Slobotzky, en uno de sus videos, empezaron a hablar sobre el físico de Jesica Bustos, esposa de Xuxo Dom, y después comenzaron a “sexualizarla”. En ese momento, mencionaron que todo era broma y afirmaron estimar a Dom.

Pese a su “disculpa”, tanto el influencer como su pareja se dijeron muy decepcionados de todo esto. En ese momento, nunca mencionaron tener la intención de denunciar y hasta el creador de contenido también dijo que les parecían “buenos sujetos”.

“Ya sabes que alguna vez hablaron de mí los Cotorros. Yo los consideraba amigos. Sé que todo es entre broma, ¿verdad? Tú lo viste cuando hablaron de mí. A mí me caen bien los Cotorros, se me hacen buenas personas, soy fan, consumo su contenido”, indicó.

Mira: ¿Ricardo Pérez engaña a Susana Zabaleta con una exnovia? Surge testimonio: “Yo vi los mensajes”