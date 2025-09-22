Abuchean a Susana Zabaleta tras burla de Ricardo Pérez contra la prensa; así reaccionó la actriz: “Misogina”

Tal parece que la ‘guerra’ entre Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, y la prensa está muy lejos de terminar. Luego de que el también standupero subiera una burla contra los medios de comunicación, Susana Zabaleta recibe ‘abuechos’ por parte de los reporteros, ¿cómo reaccionó la actriz?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Por qué la prensa ‘abucheó’ a Susana Zabaleta?

Todo comenzó hace algunas semanas. Susana Zabaleta y su novio, Ricardo Pérez, fueron abordados por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En algún punto, Zabaleta se tropezó, provocando la molestia de Pérez, quien no dudó en responsabilizar a los reporteros. Poco después, el conductor dijo en su pódcast que ya estaba harto de la prensa.

Esto ocasionó que algunos medios le reclamaran a Ricardo, asegurándole que la prensa solo “hacía su trabajo”. Justo cuando se creía que todo se había calmado, un amigo de Ricardo empezó a molestar a un grupo de reporteros que estaba entrevistando a Susana, él fue identificado com Rorri.

Por si esto fuera poco, el conductor y su compañero, José Luis Slobotzky, subieron una parodia de los programas de espectáculos. Su “show” se llamó ‘No tenemos vida’ y hacía burla a diversos personajes de televisión como Pati Chapoy.

Como era de esperarse, la prensa se dijo muy molesta y ofendida por el video de los influencers. En tanto que Ricardo y José Luis se burlaron de la situación, afirmando que habían logrado “su objetivo”.

Hace algunas horas, Susana Zabaleta volvió a encontrarse con un grupo de reporteros a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. En lugar de entrevistarla, simplemente le comenzaron a gritar: “Prensa digna”, para después abuchearla.

Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Susana Zabaleta ante los abucheos que recibió?

Susana Zabaleta, fiel a su personalidad, simplemente sonrió y empezó a “echarle porras” con la mano. Después de esto, algunos medios le hicieron algunas preguntas, entre ellas, si estaba de acuerdo con las acciones de su novio y su sentir ante los abucheos.

En respuesta, la actriz señaló que siempre ha tratado de ser sumamente amable con la prensa, pero que son ellos quienes, en ocasiones, se portan de forma grosera. Por otra parte, Gabo Cuevas le preguntó sobre la supuesta infidelidad de Ricardo con su ex.

Susana, de forma contundente, le reclamó por haber “inventado el chisme” y afirmó que “su marido” no es una persona infiel. Para finalizar, aseguró no tener miedo de que las acciones de Ricardo perjudiquen su carrera de alguna manera.

Posteriormente, compartió un video diciendo que era víctima de la misoginia:

“Me encontré con un grupo de reporteros a la salida de las maletas. Empiezan a gritar: ‘Prensa digna’. Me empezaron a abuchear. Eso es misoginia. Yo no tengo culpa de los millones y millones de vistas que tiene ‘La cotorrisa’. Eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja. Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo”. Susana Zabaleta

Las declaraciones de Susana generaron reacciones mixtas. Si bien algunos lo apoyaron, otros simplemente la criticaron por su actitud, asegurando que “el amor le está arruinando la carrera”.

¿Ricardo Pérez se disculpó con la prensa por su parodia?

Hasta el momento, Ricardo Pérez no se ha pronunciado ante el abucheo contra Susana Zabaleta, su novia. No obstante, a través del capítulo más reciente de su pódcast, le respondió a todos aquellos medios que se ofendieron por su parodia.

“Expusimos un montón de cosas que son un cliché de la prensa rosa, como se le llama aquí en México, de cómo exageran las cosas”, expresó.

También aclararon que el video forma parte de una sección especial que no se volverá a repetir, por lo que agradeció el apoyo de todos los “cotorros”.

