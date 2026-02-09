Itatí Cantoral se reencuentra con Susana González, actriz con la que Eduardo Santamarina vivió un romance secreto

El pasado siempre vuelve, y en el mundo de las telenovelas mexicanas los fantasmas del pasado suelen reaparecer cuando menos se esperan. A más de dos décadas de uno de los escándalos amorosos más comentados de la televisión, Itatí Cantoral y Susana González volvieron a verse cara a cara, reviviendo una historia que marcó carreras, reputaciones y titulares.

La escena ocurrió durante las grabaciones de la telenovela Mi verdad oculta, donde Susana González comparte créditos con David Chocarro y Andrés Palacios. Lo que nadie anticipaba era que Itatí Cantoral aparecería en el set, provocando un momento que de inmediato puso en alerta a los seguidores del melodrama y a los amantes del chisme. ¡Te contamos cuál fue su reacción!

Mira: Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral, llega como galán a la TV: ¿Ya lo viste? Así luce el actor

¿Cómo ocurrió la infidelidad que marcó a Itatí Cantoral y Susana González?

En el 2003, el nombre de Itatí Cantoral quedó ligado a uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. En ese momento, la actriz estaba casada con Eduardo Santamarina, mientras él protagonizaba la telenovela Velo de novia junto a Susana González.

La noticia de la infidelidad no fue un rumor aislado. Según relató la propia Itatí años después, en los foros de televisión ya era un secreto a voces. Desde personal de camerinos hasta miembros de la producción conocían la relación extramarital, incluidos el productor Juan Osorio y Niurka Marcos.

“Cuando yo me enteré (de la infidelidad), ya sabían todos”, afirmó Cantoral en una entrevista concedida en 2020 al programa El minuto que cambió mi destino. La actriz también reveló que su entonces esposo comenzó a alejarla deliberadamente de las grabaciones.

“Eduardo empezó a decirme que ya no quería que lo acompañara (a las grabaciones)… ya andaba con la Susana” Itatí Cantoral

La traición no solo pegó duró en lo personal sino en la imagen de ambas, pues el evento se difundió rápidamente en los medios, dañando la imagen de Susana González y colocando a Itatí Cantoral en el centro de la conversación mediática, no por su talento, sino por un escándalo amoroso que parecía no tener fin.

Lee: Hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral cambia su nombre ¡Adiós al apellido! ¿Hay pelea familiar?

¿Qué pasó después del divorcio de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina?

Tras confirmarse la infidelidad, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se divorciaron, poniendo fin a su matrimonio en medio de una fuerte exposición mediática. Lejos de terminar ahí, la historia continuó cuando Santamarina y Susana González decidieron formalizar su relación.

Sin embargo, el romance tampoco prosperó. Poco tiempo después, la pareja se separó, cerrando un capítulo que dejó heridas abiertas y consecuencias emocionales para todos los involucrados.

Años más tarde, Eduardo Santamarina habló abiertamente del tema en una charla con Shanik Berman, reconociendo el error y asumiendo su responsabilidad.

Eduardo Santamarina “Sí (fue un escándalo), porque yo estaba casado, entonces como les digo a mis hijos, ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hice o lo que yo hago por favor, porque claro esa no es la forma, lo digo abiertamente”

Mira: Pareja de Alejandra Itatí Cantoral, sobrina de la actriz, ¡acusado de abandono y falta de pensión!

Itati Cantoral, Eduardo Santamarina y Susana González / Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro entre Itatí Cantoral y Susana González tras 22 años?

El reciente reencuentro ocurrió de manera inesperada. En una historia de Instagram compartida por el elenco de Mi verdad oculta, los seguidores pudieron ver a Susana González despidiéndose de las grabaciones… hasta que Itatí Cantoral apareció repentinamente en el video.

Lejos de gestos incómodos o miradas tensas, ambas actrices se saludaron de manera cariñosa, sorprendiendo a quienes esperaban frialdad o tensión. El momento dejó claro que, al menos públicamente, la historia de infidelidad parece haber quedado atrás.

Lo que muchos no recordaban es que no era la primera vez que se encontraban. Itatí ya había contado años atrás un episodio ocurrido en un gimnasio, poco después de que Susana y Eduardo terminaran su relación.

“Hace muchos años, ellos acababan de terminar, y se fue corriendo porque yo creo que pensó que con la fama que tengo de ser súper agresiva, no sé, dijo ‘igual y me cachea’”, relató Cantoral con humor.

“Se fue corriendo y después la alcancé”. Itatí Cantoral

¿Por qué Itatí Cantoral terminó perdonando a Susana González?

El encuentro inesperado entre Itatí Cantoral y Susana González marcó un punto de quiebre en la relación entre ambas actrices. Según Itatí, Susana terminó abriéndose emocionalmente y contándole su versión de los hechos.

“Le dije ‘hola’ y se puso al lado mío en una corredora… y ella me empieza a contar su versión de las cosas, y la empiezo a notar súper triste, empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé”, recordó la actriz.

“En ese momento nos hicimos amigas” Itatí Cantoral

Con el paso del tiempo, Itatí Cantoral aseguró haber llegado a una reflexión profunda sobre lo ocurrido, quitando el peso de la culpa a las mujeres involucradas.

“No es por la culpa de nadie, menos por la culpa de las mujeres… me di cuenta que se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse”, concluyó.