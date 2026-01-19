Pareja de Alejandra Itatí Cantoral, sobrina de la actriz, ¡acusado de abandono y falta de pensión!

Aunque aparentemente todo marcha bien en la relación de Alejandra Itatí Cantoral, hija de Roberto Cantoral, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), existe un pasado que la dinastía parece desconocer. Y es que una mujer de nombre Tania Torres nos reveló que tuvo un romance con Fernando Javier Martínez Escareño, actual pareja de la sobrina de la actriz Itatí Cantoral, y lo acusa de abandono, incumplimiento de responsabilidades y falta de pensión alimenticia para los gemelos que procrearon, pese a que la paternidad está legalmente comprobada.

Itatí Cantoral, revista 4 / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y archivo TVNotas

¿Cómo conoció Tania Torres a Francisco Javier Martínez Escareño, actual pareja de la sobrina de Itatí Cantoral?

Tania nos relató la historia que ha marcado su vida desde 2020. Conoció a Javier en abril de ese año, se enamoraron, formalizaron una relación y comenzaron a vivir juntos. Meses más tarde, decidieron convertirse en padres. Como parte de ese proceso, viajaron a Cancún. A su regreso a la Ciudad de México, la sorpresa fue doble: No esperaban un bebé, sino gemelos. “ Todo fue felicidad absoluta. Era algo que anhelábamos ”, recuerda.

Sin embargo, durante el embarazo comenzaron los problemas. La visita inesperada de una mujer en plena madrugada, presuntos vínculos con un fraude y actitudes evasivas detonaron sus dudas. Poco después, Javier desapareció por varios días, con el argumento de un viaje de trabajo. Para entonces, Tania ya tenía 3 meses de embarazo.

Tania Torres, expareja de Francisco Javier Martínez Escareño / Archivo TVNotas y cortesía

¿Cómo fue que Tania Torres descubrió que Francisco Javier Martínez, pareja de Alejandra Itatí, mentía?

En palabras de Tania Torres: “Lo que lo desenmascaró fue cuando llegó una amiga de él al departamento en Polanco, como a las 3 de la mañana. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que Javier le debía un dinero, que eran socios y él se puso muy mal. Me dijo que no tenía nada que ver con ella y le creí”.

“Empezaron mis cuestionamientos hacia él y no supo responderme muchas cosas. Al otro día se va a verla para hablar del negocio y ahí quedó todo. A la semana, leo en el periódico que agarran a esta mujer, Marisa Calderón, que es de Chihuahua, de donde es Javier, y la vinculan con un fraude donde también está reflejado el nombre de él. Le pregunto qué significa y me dice que no sabe nada, pero después desaparece”.

Alejandra Itatí Cantoral y su pareja, Francisco Javier Martínez Escareño / Archivo TVNotas y cortesía

¿De qué manera fue el abandono que sufrió Tania Torres, expareja de Francisco Javier Martínez?

Según su testimonio, Javier dejó de pagar la renta del departamento y le retiró su apoyo económico. Tania enfrentó el embarazo prácticamente sola, en pandemia, y, al dedicarse a los bienes raíces, se mudó a un departamento de un cliente, donde vivió en un cuarto hasta el nacimiento de sus hijos.

“Llegó el día en que me contestó. Me pidió que lo disculpara, pero que él estaba muy estresado. Le dije: ‘Tú por tu lado, yo por el mío, pero siempre hacernos responsables de nuestros actos, que fue tener estos bebés. No quiero estar mal contigo, pero sí deseo que me ayudes con lo económico’. Me dijo que sí”.

De acuerdo con lo relatado por Tania, eso fue mentira, porque nunca supo más de él en todo el embarazo. “No me quedó otra opción más que hablar con su hermano, que era la única familia que conocía. Le dije que Javier me había abandonado y él me tendió la mano. Le agradezco mucho, porque realmente él me sacó adelante”.

Tania asegura que Javier supo del nacimiento de los bebés, pero no acudió al hospital. Solo semanas después apareció, los conoció y prometió hacerse responsable. Según ella, nunca cumplió.

“No supe más hasta que cumplieron 1 mes los bebés. En su momento llegó a verlos. Los conoció y me dijo: ‘Perdón, de aquí para adelante todo estará bien’. No fue verdad. Volvió a desaparecer. Aparecía y se desaparecía 15 días. Luego me ayudaba poquito y después nada”.

Alejandra Itatí Cantoral, hija de Roberto Cantoral y sobrina de Itatí Cantoral / Archivo TVNotas y cortesía

¿Francisco Javier Martínez, actual pareja de Alejandra Itatí Cantoral, apoya económicamente a sus hijos?

Durante meses, Tania insistió en que los niños fueran registrados. Tras casi 1 año de negativas y pretextos, logró que firmara las actas de nacimiento, no sin antes exigirle pruebas de ADN, las cuales confirmaron la paternidad. “Tres veces vio a sus hijos. La última fue para registrarlos. Él trabajaba todo el tiempo, pero a la hora de depositar para sus hijos no tenía ni un quinto”.

Desesperada, Tania buscó respuestas y fue entonces cuando, según cuenta, se enteró de que Javier había iniciado una relación con la sobrina de Itatí Cantoral. Decidió contactarla para informarle que él tenía 2 hijos sin manutención. Asegura que Alejandra Itatí respondió que estaba enterada de la situación y que ayudaría a resolverla. Gracias a esa intervención, él firmó un convenio para aportar una cantidad semanal para la manutención de sus hijos. “ El acuerdo se cumplió solo 3 meses. Después volvió a desaparecer ”.

Ante el incumplimiento, Tania mantuvo activa la demanda legal para exigir la pensión alimenticia. Asegura que la batalla continúa ante las autoridades. “No deseo que sea un papá presente si no quiere, pero sí que cumpla”.

Arbol genealógico de la Familia Cantoral / Archivo TVNotas

¿Qué mensaje le envía Tania Torres a Alejandra Itatí Cantoral sobre Francisco Javier Martínez?

De acuerdo con lo que nos contó Tania, Javier tiene otra hija de quien presuntamente tampoco se haría cargo. “Él habla pestes de las mujeres. De su ex de Chihuahua siempre habló. Dijo que ella se embarazó a propósito. Cuando lo conocí, me comentó que tenía una hija. Lo único que sabía es que no podía verla, porque era pandemia. Ahora entiendo que no, porque ella estaba en la misma situación en la que estoy ahorita”.

Y ahora que sabe de la relación de Javier con Alejandra Itatí, le manda este mensaje:

“Si eres su esposa, lo lamento, te va a pasar lo que a mí, porque le ocurrió a la de Chihuahua y, sin duda, también te sucederá a ti”.

