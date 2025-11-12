Itatí Cantoral reacciona al divorcio de Angélica Vale en pleno homenaje de su papá, Roberto Cantoral ¿Lloró?

El anuncio del divorcio entre Angélica Vale y su aún esposo, Otto Padrón, continúa generando reacciones dentro del medio artístico. La noticia se difundió en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad, lo que ha provocado especulaciones y comentarios en redes sociales. Mientras la conductora confirmó que su matrimonio terminó hace ocho meses, la forma en que se enteró del proceso legal sorprendió al público. Durante la presentación del disco homenaje a su padre, ‘Regálame esta noche’, Itatí Cantoral fue cuestionada al respecto. La actriz externó un mensaje dejando al publico conmovido. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

¿Cómo se enteró Angélica Vale de la demanda de divorcio que hizo su esposo, Otto Padrón?

El anuncio sorprendió al público después de que Angélica Vale revelara detalles de su divorcio de Otto Padrón en ‘La Vale show’. Entre lágrimas, explicó que supo de la demanda al mismo tiempo que los medios y espectadores. Según su relato, estaba cenando con Otto Padrón, sus hijos y amigos cuando su esposo recibió un mensaje con la noticia difundida por un programa de espectáculos.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos. Así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani”, Angélica Vale

La conductora mencionó que, días antes, su esposo le había comentado su intención de iniciar el proceso. Sin embargo, no imaginó que sería tan inmediato. También pidió comprensión para vivir con calma su cumpleaños número 50 antes de ofrecer más declaraciones.

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Qué se sabe sobre los rumores de infidelidad en el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

En redes sociales se ha especulado sobre el vínculo entre la separación y una presunta relación extramarital entre Angélica Vale con un integrante de Vaselina con Timbiriche, obra en la que la actriz participó. No obstante, la actriz no ha confirmado dichas versiones. Hasta ahora, ninguna de las partes ha ofrecido detalles oficiales sobre las causas del divorcio.

Diversos programas de espectáculos han retomado la información, señalando que el proceso legal incluye condiciones que apuntan a la existencia de otra posible pareja. A pesar de la circulación constante de rumores, tanto Vale como Padrón han mantenido un perfil reservado y han solicitado respeto hacia su familia.

Fue entonces cuando Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, soltó una versión que encendió las redes sociales: la posibilidad de una presunta infidelidad.

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina”. Chamonic

Declaró Chamonic en una transmisión en vivo.De acuerdo con su versión, Otto Padrón habría descubierto la situación y tomado la decisión de abandonar el hogar conyugal, iniciando así los trámites legales para disolver el matrimonio. La influencer también señaló que el productor presentó la demanda “bien asesorado” y que el proceso avanza sin conflicto económico, ya que ambos se casaron bajo el régimen de bienes separados.

Se dice que Angélica Vale y Otto Padrón presuntamente discutieron tras ella enterarse de la demanda de divorcio / IG: @angelicavaleoriginal / IMDb

¿Cómo reaccionó Itatí Cantoral al enterarse del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Sin conocer los detalles del proceso legal de divorcio por el que está pasando Angelica Vale con su aun esposo Otto Padrón, Itatí Cantoral compartió ante los medios su afecto por Vale, a quien considera como una hermana. Durante el homenaje, la actriz lamentó la situación que atraviesa su colega y recordó la relación que ha mantenido con la familia desde su infancia.

“Amo a Angélica Vale, yo tengo un profundo agradecimiento porque además que la conozco desde niña, es como si fuera mi hermana. Empecé mi carrera gracias a ella, por su abuelita Angélica Ortiz. Angélica María es una diosa de México. Son una familia intocable” Itatí Cantoral

Posteriormente, envió un mensaje directo:

“Quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame, tú sabes que cuentas conmigo 24/7 y que te amo y que te admiro” Itatí Contoral

Sus palabras se viralizaron rápidamente. Incluso, usuarios destacaron la solidaridad entre ambas actrices.

