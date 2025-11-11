¿Angélica Vale le habría sido infiel a Otto Padrón? Salen a la luz las supuestas causas de su divorcio

El mundo del espectáculo quedó en shock tras confirmarse el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, una de las parejas más sólidas del medio artístico. Después de 14 años juntos y dos hijos en común, la actriz mexicana confirmó, entre lágrimas, en su programa de radio que se está divorciando, mientras que documentos judiciales de la Corte Superior de Los Ángeles confirmaron que el productor presentó la demanda el pasado 4 de noviembre de 2025, alegando “diferencias irreconciliables”.

Sin embargo, esta causa, confirmada por los documentos, no ha dejado conformes a los fans ni a los seguidores de espectáculos, quienes se han encargado de especular y preguntar por las verdaderas razones. Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, soltó la bomba: ¿hubo infidelidad?

Así fue la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón / Captura de pantalla

¿Qué revelaron los documentos del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Según la información obtenida por el periodista Javier Ceriani, Otto Padrón, todavía esposo de Angélica Vale, fue quien interpuso la demanda de divorcio, citando las ya conocidas “diferencias irreconciliables” como motivo principal.

Los documentos indican que la separación ocurrió desde el 1 de abril de 2025, es decir, siete meses antes de que el proceso legal saliera a la luz. Esto confirmaría que la pareja intentó manejar su ruptura de forma privada y sin escándalos mediáticos. Durante ese tiempo, Angélica Vale continuó con sus proyectos en México, participando en la obra Vaselina y grabando programas de televisión, mientras que Otto Padrón se mantuvo en Miami enfocado en su trabajo como ejecutivo de medios.

Fuentes cercanas aseguran que ambos presuntamente habrían vivido en casas separadas desde primavera, dado que habrían intentado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la distancia y los compromisos laborales supuestamente habrían deteriorado poco a poco la relación.

¿Cómo confirmó Angélica Vale su divorcio de Otto Padrón y qué dijo sobre la demanda?

La mañana de hoy, lunes 10 de noviembre, Angélica Vale confirmó el divorcio de Otto Padrón. La actriz rompió el silencio durante su emisión matutina de ‘La Vale show’, transmitida desde Los Ángeles. Visiblemente afectada, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que jamás imaginó tener que hablar de ello públicamente. “Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos”, confesó con la voz entrecortada.

Vale explicó que se enteró al mismo tiempo que el público de la demanda presentada por Otto, cuando la información fue publicada por Ceriani.

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido” Angélica Vale

La también comediante aclaró que mantiene una relación de respeto con Otto y que ambos comparten la misma prioridad: el bienestar emocional de sus hijos. Aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos de la separación, aseguró que están manejando todo “con paz y madurez”.

“Vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo; de verdad, no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien”, añadió.

Horas más tarde, publicó un comunicado oficial en redes sociales, agradeciendo los años vividos junto a Otto y subrayando que su relación “se transformó, pero no desapareció”, ya que seguirán siendo familia.

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

Aunque los documentos legales solo mencionan las “diferencias irreconciliables”, la experta en espectáculos Chamonic destapó una versión que ha causado gran revuelo. Según afirmó en redes sociales, Angélica Vale presuntamente habría mantenido una supuesta relación extramarital con un bailarín de la obra ‘Vaselina’, lo que habría sido el supuesto detonante para que Otto presuntamente decidiera abandonar el hogar conyugal y tramitar el divorcio.

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina” Chamonic

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

Chamonic añadió que Otto “no es ningún tonto” y que presentó la demanda bien asesorado legalmente. Además, reveló que la pareja estaba casada por bienes separados, lo que implicaría que “no hay nada qué repartir”, salvo algunos asuntos laborales, ya que él es presidente de la radio donde Angélica tiene su programa.

La influencer, incluso, mencionó que Otto formó parte de la organización que otorga las estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, insinuando que él ayudó a Vale a conseguir la suya. Como si fuera poco, Otto es presidente de la radio donde Angélica tiene su programa, lo que lo convierte en su jefe directo. “Tiempo al tiempo”, concluyó Chamonic, dejando abierta la puerta a más revelaciones.

Al momento, Angélica Vale y Otto Padrón no han confirmado la información antes mencionada sobre las presuntas causas de su divorcio. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.