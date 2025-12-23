Luis Potro Caballero se enteró de que Fernanda de la Mora, supuestamente, ¡le fue infiel con Salvador Zerboni!

El rumor de una infidelidad en Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero, que circuló en redes sociales, hizo que ambos, a través de un comunicado la semana pasada, dieran a conocer la decisión de separarse. Nos dimos a la tarea de investigar y contactamos a una persona allegada a ella que nos dio detalles de la ruptura.

Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora estuvieron juntos 2 años.

¿Cómo surgió el rumor de infidelidad entre Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni en Reto 4 elementos?

“La separación es una mezcla de situaciones acumuladas. Cuando en 2023 Fernanda de la Mora estuvo en el reality Reto 4 elementos, coincidió con el actor Salvador Zerboni, quien no la toleraba y buscó sacarla de la competencia, pero ella estaba obsesionada con él. Zerboni era hasta patán con ella, pero Fernanda no quitaba el dedo del renglón y tuvieron sus quereres”.

“Ese mismo año estuvieron de nueva cuenta juntos en el reality Los 50 de Telemundo y en un momento de ira, Zerboni confesó a varios integrantes de ese grupo que habían tenido sus amoríos y que Fernanda supuestamente se había embarazado de él. No se supo qué pasó con el producto, si se perdió de forma natural. Nadie más tocó el tema”.

Fernanda de la Mora, novia de ‘Potro’, se molestó con Manelyk. / YT: Los 50

“Fernanda mantenía encuentros en Los 50 con Zerboni, y le decía a ‘Potro’ que le caía mal, que lo odiaba. ‘Potro’ y ella se unieron para sacarlo del reality. Ella lo hizo para que él no se enterara de que tuvo que ver con Zerboni y, sobre todo, que estuvo embarazada de él”. Fuente de TVNotas

“Ella ya andaba con ‘Potro’ y aceptó que anduvo con los 2 al mismo tiempo. Como Fer ya estaba enamorada de ‘Potro’, tiempo después se embarazaron. Todo marchaba de maravilla. Fue hace menos de 1 año que ‘Potro’ se enteró por boca de un chismoso del embarazo de ella y le reclamó: '¿No que lo odiabas?’. Ella tuvo que admitirlo, pero le dijo que fue un desliz. Así iniciaron los problemas en el matrimonio, pero eso no fue todo, saltaron cosas oscuras de ella”.

Christian Estrada y Fernando Lozada. El ‘Potro’ entró en cólera y de ahí la relación se vio sumamente fracturada. La confianza se quebrantó, ya que él es narcisista y machista. Esto le pegó duro”. Fuente de TVNotas “El ‘Potro’ se enteró de que no solo había sido Salvador, sino que ella traía una larga lista de amores. Lo que más le dolió fue: “Cuando supo que Fernanda se había ‘zumbado’ a muchos de sus amigos de Aca shore, entre otros aEl ‘Potro’ entró en cólera y de ahí la relación se vio sumamente fracturada. La confianza se quebrantó, ya que él es narcisista y machista. Esto le pegó duro”.

‘Potro’ supo que Fernanda se había ‘zumbado’ a muchos de sus amigos de Aca Shore, entre otros a Christian Estrada y Fernando Lozada”, dijo la fuente.

¿Luis ‘Potro’ Caballero fingió tener dinero, ejerció violencia y dejó de aportar tras ser padre?

"'Luis ‘Potro’ Caballero fue violento con Fernanda de la Mora desde los realities. Le decía que era una torpe si perdía, que no ponía empeño y la llegaba a jalar del brazo con fuerza. Ella, por su parte, lo cachó en mentiras. Él siempre se mostraba como un hombre de mucho dinero y no es así”.

“Fernanda se enteró de que él está en bancarrota y lo poco que ha ganado se lo ha gastado en ropa y en restaurantes. Él le confesó que pronto enfrentará una fuerte demanda por parte de otra figura pública”. Fuente de TVNotas

“Desde que son padres, él no aporta dinero y ella ha salido adelante porque es de buena familia. Le molesta la mentira de decir que él ‘todas las puede’. Es un hombre humilde desde cuna. Todo esto mermó la situación. Él dice que quedó como el pend3j0 de la historia, por la ‘famita’ que ella trae”.

¿Dónde vivirá Luis ‘Potro’ Caballero tras la separación y qué pasará con Fernanda de la Mora?

La desconfianza obró para que terminaran, pero no quieren escándalos ante la prensa. Por eso mandaron el comunicado: “Él considera que, si Fernanda se ha portado así, en cualquier momento le pinta el cuerno con otro de sus amigos. Le tiene coraje y resentimiento. Y ella a él por haberle ocultado que es pobre y mantenido”.

Tras la ruptura, cada uno tomará su camino: “Fernanda me dijo que él se irá a vivir con su mamá a un edificio viejo que tiene en la colonia Palmas, en CDMX, porque el que tenía en Santa Fe, al parecer, lo está rentando y vivirá de eso. Ella, como es de familia acomodada, no tendrá problemas para salir adelante como hasta hoy lo ha hecho, pero quizá sí demande pensión alimentaria”, concluyó.

Comunicado en el que Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballro confirmaron su ruptura. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Fernanda de la Mora?

Fernanda de la Mora

Ha destacado como influencer en redes sociales, con un perfil dirigido al deporte y a otras actividades físicas.

Su primera aparición en televisión fue en 2017, en La isla. Esa participación la llevó a formar parte de Exatlón Estados Unidos.

En 2022 una lesión en la rodilla la dejó fuera de la competencia.

En 2023 se sumó al reality show Reto 4 elementos, producción de TelevisaUnivision, para México y Estados Unidos.

Tiene una joyería de arte llamada ‘Luna’, la cual promociona a través de sus redes sociales.

Es dueña de Fitburn, un servicio de entrenamiento personalizado en línea para las personas que deseen bajar de peso.



¿Cómo fue la historia de amor entre Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora?

Ambos tenían 20 años y fueron presentados por familiares.

La química entre ellos no fue inmediata, sino que se fue dando a través del tiempo.

En 2021, Fernanda decidió casarse con Juan Carlos Vergara, a quien conoció en La isla, en 2017. Fue un matrimonio breve que terminó en divorcio en menos de 1 año.

En 2023, en varios realities de Televisa y Telemundo, ‘ Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora se reencontraron y despertaron viejas emociones.

Ese mismo año anunciaron que serían padres. En 2025, se dio la ruptura.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .