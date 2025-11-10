Angélica Vale se divorcia luego de 14 años y dos hijos de Otto Padron ¡él la demandó!, aseguran

La noticia sacudió el mundo del espectáculo: Angélica Vale y Otto Padron se divorcian tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. La información fue revelada por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró tener acceso a la demanda oficial presentada en la corte superior de Los Ángeles. Lo más impactante es que, según dijo, fue Otto quien interpuso la demanda el pasado 4 de noviembre, apenas unos días antes del cumpleaños número 50 de la actriz mexicana.

¿Angélica Vale se divorcia de Otto Padron tras 14 años de matrimonio?

Según Javier Ceriani, Otto Padron presentó la demanda de divorcio alegando ‘diferencias irreconciliables’ el 4 de noviembre en Los Ángeles, California. Ceriani aseguró tener en su poder una copia de la documentación judicial que consta de unas 15 páginas y donde el exejecutivo de televisión solicita la custodia completa de los hijos que tuvo con la actriz.

“Tengo aquí el único periodista que consiguió la demanda oficial. La famosa mexicana actriz más querida de la industria, hija de una de las personalidades más importantes de la cultura y del cine y de las telenovelas de México, señoras y señores, Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón”. Javier Ceriani

Y continuo: “El esposo de Angélica Vale, Otto Padron, pide el divorcio después de catorce años y dos hijos. Él interpone la demanda el martes a la mañana, y al mediodía mi equipo confirma la orden en la corte superior de Los Ángeles”, detalló Ceriani. El presentador también reveló que el documento fue recibido por un secretario y que la causa quedó oficialmente asentada ese mismo día.

La noticia llega en un momento particularmente sensible para la actriz, quien planeaba celebrar su cumpleaños número 50 el próximo martes. “Llama la atención que lo haga justo antes de su cumpleaños, cuando todo apuntaba a una celebración familiar”, comentó Ceriani, quien afirmó conocer a la pareja desde hace más de veinte años.

En cuanto a la custodia de sus hijos, Otto no está peleando por la custodia completa, sino que solicita visitas y autorización para viajar con sus hijos sin objeciones. “Está pidiendo eso también, que no haya ninguna objeción cuando viaje o quiera viajar con sus hijos”, explicó Ceriani.

¿Qué dice la demanda de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padron?

De acuerdo con lo presentado por Ceriani, la demanda fue firmada por Otto Padron el 25 de septiembre, pero se oficializó el 4 de noviembre de 2025 en Los Ángeles. El motivo alegado es “diferencias irreconciliables”, sin acusaciones adicionales. Otto solicita que Angélica Vale Padrón cubra los honorarios legales, y propone una custodia compartida con reglas claras sobre cambios de residencia, días de visita, vacaciones y días festivos.

Entre los puntos más destacados:

Se casaron el 12 de febrero de 2011 y se separaron el 1 de abril de 2025. Firmaron un contrato prenupcial el 10 de febrero de 2011.

Otto pide que los días de la semana se dividan entre ambos padres, y que los fines de semana se alternen.

Los intercambios de custodia se harán en la escuela, campamento o domicilio acordado.

Ambos compartirán los días festivos y tendrán derecho a dos semanas de vacaciones de verano, divididas en dos periodos de siete días.

Se prohíben comentarios negativos entre las partes frente a los menores.

No se permitirá que los hijos sean usados como mensajeros ni se les involucrará en discusiones judiciales.

Las actividades durante el tiempo de visita del otro progenitor requerirán consentimiento previo.

¿Quién es Otto Padrón, el hombre que demandó a Angélica Vale?

Otto Miguel Padrón no es un desconocido en el mundo del entretenimiento. Nacido en Cuba en 1965, emigró a Miami desde pequeño y construyó una carrera sólida tanto en el ejército como en la televisión. Sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante casi 40 años, alcanzando el rango de coronel y participando en misiones como la Guerra del Golfo, operaciones humanitarias tras el huracán Andrew, y despliegues en Irak y Corea del Sur durante la pandemia.

Gracias a su servicio militar, Otto pudo costear sus estudios y obtener dos maestrías. En el mundo de la televisión, inició como productor ejecutivo en Telemundo en 1992, y luego pasó a Univisión, donde fue Director de Programación y Proyectos Especiales, y más tarde Vicepresidente de Programación y Promoción. En 2009, decidió dejar su cargo para regresar a la milicia.

Actualmente, dirige su propia empresa creativa, OTV Creative, colaborando con marcas como Discovery Communications, Univisión y Telemundo. Su perfil profesional ha sido siempre impecable, lo que hace aún más impactante su decisión de interponer una demanda de divorcio contra Angélica Vale.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padron?

La historia de Angélica y Otto parecía sacada de una telenovela. Se conocieron en 1999 durante un evento de Univisión en Nueva York, pero fue hasta finales de 2008 que se reencontraron y surgió el flechazo. El momento clave fue en Times Square, durante la transmisión del especial de Año Nuevo “¡Feliz 2009!”, que Otto produjo y Angélica co-condujo con Raúl de Molina.

Angélica confesó que al mirarlo a los ojos pensó: “Este es el hombre de mi vida”. Después de ese beso en Año Nuevo, comenzaron una relación que se formalizó rápidamente. En noviembre de 2010, Otto le propuso matrimonio durante una cena sorpresa por el cumpleaños número 35 de Angélica en un restaurante mexicano en Miami. Mientras un mariachi tocaba la marcha nupcial, Otto le pidió que se casara con él. Ella, entre risas y lágrimas, aceptó sin dudarlo.

La pareja se casó por el civil en Miami el 12 de febrero de 2011, y días después celebraron una boda religiosa de ensueño el 19 de febrero en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Fue una ceremonia mágica con más de 800 invitados. El grupo Camila interpretó en vivo “Todo Cambió” mientras los novios bailaban abrazados.