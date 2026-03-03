¿Pascacio López a prisión? Vanessa Bauche asegura que ¡hasta la hizo engordar! Él responde: “Dice mentiras”

Pascacio López (55 años) tachó de mentirosa a Vanessa Bauche (53), pues en medio de la batalla legal que enfrentan desde hace 5 años lo culpó de haberla hecho engordar y fumar más. En su momento, la actriz aseguró que esta situación había hecho estragos en su salud física. Ante esto, el actor la retó: “Que acredite cuánto pesaba en ese entonces y ahora cuánto pesa”.

Recordemos que, hace 5 años, la actriz procedió en contra del actor por los presuntos delitos de acoso, violencia, hostigamiento, calumnias y atentados contra la dignidad de las personas, que habrían ocurrido supuestamente cuando ambos trabajaban en la serie Guerra de vecinos, de Netflix.

Sentencia de Pascacio López / Archivo TVNotas y redes sociales

Te recomendamos: Vanessa Bauche celebra sentencia de un año de prisión vs. Pascacio López; asegura que ya apeló la decisión

¿Qué dice Pascacio López sobre la sentencia en prisión que le dictaron?

La semana pasada, ella cantó victoria debido a que la autoridad dictó sentencia contra el actor de 1 año de prisión, además del pago de una indemnización por daño moral.

El actor considera que el caso presenta diversas inconsistencias: “Está en apelación, no es una sentencia firme... Nadie firmará ni irá a la cárcel. Esta señora siempre dice mentiras, usa los medios para linchar”.

La actriz interpuso una demanda por una suma considerable como reparación del daño moral que aseguró haber sufrido por parte de Pascacio.

“Ella, por la vía civil, demandó por 8,5 millones de pesos por daño moral, que, según, dejó de percibir porque ya no la contrataron. Debió presentar una prueba psicológica, realizada por un perito, que acredite que sí está afectada, pero la jueza la rechazó porque no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, esta misma jueza, después, dictó sentencia en la que dice que sí se le causó daño moral. Es la que exhibe en los medios. Nosotros, en este caso, interpusimos una apelación. En noviembre pasado se dictó una sentencia resolutiva que revoca la que ahora Vanessa mostró en los medios”. Pascacio López

Según el actor, Vanessa no pudo demostrar los hechos ante la autoridad correspondiente: “Los magistrados determinaron que no hay ningún elemento probatorio para acreditar la acción, por lo que no se le dará ningún peso y no existe daño moral. Deberían preguntarle a ella directamente sobre esa sentencia revocada, a ver qué dice”.

Asegura que Vanessa ha sostenido, supuestamente, una serie de mentiras y afirma contar con todas las pruebas que respaldan su versión. Señala que la demanda en el ámbito civil ya fue aclarada y que ahora el proceso continúa en la vía penal.

Pascacio López “El delito del que me acusa no es acoso, sino un delito en contra de la dignidad de las personas. Está contemplado en el Artículo 202 bis, del Código Penal del estado de Jalisco (donde habría ocurrido el ilícito). Donde dice que quien resulte culpable del delito contra la dignidad de las personas será sancionado con 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 días de trabajo comunitario. En caso de reincidencia, se le impondrá al responsable de 1 a 3 años de prisión”

Guerra de Vecinos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Vanessa Bauche demandó a Pascacio López?

Una de las razones por las cuales la actriz lo acusó fue que Pascacio López supuestamente le reclamó frente a sus compañeros de elenco por no saberse sus diálogos. El actor explicó que, según la autoridad, el señalamiento que hizo a la actriz debió haberlo hecho en privado y no frente a los demás. Por tal motivo, fue considerado delito.

“La jueza dice que haberle dicho: ‘No estudias, nunca te aprendes tus escenas, no eres profesional, así no se puede trabajar’, no hubiera tenido relevancia si hubiera sido en privado, pero como se lo dije frente a sus compañeros de trabajo, sí es delito. Como no hay más elementos probatorios que una sola testigo, y el Ministerio Público no hizo la investigación completa, el hecho ilícito no llega a tener la gravedad necesaria”. Pascacio López

También señaló que la situación le resulta extraña, pues aseguró que la propia Vanessa y su equipo legal se mostraron sorprendidos por la sentencia dictada, ya que, según afirmó, en ningún momento solicitaron una pena de prisión.

“Durante la audiencia, la jueza agregó que se va a imponer la mínima, que son 50 días de multa y 1 año de prisión. La jueza cometió un grave error. No sé si se enteraron de que nosotros interpusimos el recurso de apelación hace 2 semanas y ahora estamos en espera de que los magistrados revoquen esa sentencia, que está fuera de toda legalidad”. Pascacio López

Pascacio López / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Hubo irregularidades en el caso de Vanessa Bauche vs. Pascacio López?

Para el actor, a lo largo del proceso, se han presentado diversas irregularidades: “Hay audiencias donde ella (Vanessa) se la pasa fumando. E incluso difirió o cambió las audiencias por causas de fuerza mayor o de salud. Un evento cultural por Amores perros no es causa de fuerza mayor, y se le concedió el cambio. O incluso llegó a decir el mero día que no asistiría y la jueza se lo permitió, cuando yo viajé a Guadalajara y la jueza debió celebrar dicha audiencia, estuviera ella o no”.

Pascacio argumenta que una de las solicitudes que la actriz presentó ante la Fiscalía fue el pago de masajes corporales, al asegurar que su salud física se vio afectada a raíz de todo este proceso.

“Vanessa, ante las autoridades, argumentó que se le paguen masajes linfáticos, debido a que, por haberle reclamado que no se aprendió sus textos, subió de peso, y que por mi culpa fuma 20 cigarrillos y no 10, como lo hacía regularmente”. Pascacio López

Por este motivo, ahora Pascacio pide que la actriz muestre si esto de verdad influyó en su peso: “Es increíble que las autoridades no se den cuenta de que esa persona está mal y que todavía pide 170 mil pesos por terapia, y que estas sean de por vida, por el daño que sufrió por reclamarle que no se había aprendido sus textos. Todo está en su denuncia, no lo estoy inventando. Está muy raro todo”.

A pesar de la situación mediática que se ha generado a raíz de que Vanessa publicó los documentos de la sentencia, el actor aseguró: “Tengo mi conciencia muy tranquila. Claro que me preocupa que las autoridades le tengan miedo a lo mediático y que repartan justicia con un sesgo por miedo a los escándalos. Desafortunadamente, no hay sanciones para esos jueces que hacen mal la repartición de justicia”.

El actor defiende su inocencia de todos los cargos: “No hay pruebas que acrediten nada. Las juezas tienen miedo de dictar cualquier resolución en contra de la mujer. Y más con esta señora, que es escandalosa e inventa cosas. Yo no soy una persona que inventa y menos si no tengo pruebas para demostrarlo. Yo solo digo lo ilegal. La jueza hizo un acto ilegal al dictar una resolución fuera de la ley, tanto en lo penal como en lo civil”, concluyó.

Vanessa Bauche / Redes sociales

Te recomendamos: Pascacio López se defiende de Vanessa Bauche que lo acusó de abuso: “Son inventos... Exige hasta masajes”

¿Qué pasó entre Vanessa Bauche y Pascacio López?

En 2020, Vanessa Bauche set de grabaciones, por parte de Pascacio López, con quien trabajó en la serie Guerra de vecinos .

de grabaciones, por parte de Pascacio López, con quien trabajó en la serie . La actriz argumentó que el proceso lo vivió bajo condiciones que incluyeron acoso, humillación, difamación y riesgo sanitario, ya que señaló que fue besada por el actor fuera de guion, quien había dado positivo a COVID.

En 2022, Vanessa interpuso otra demanda civil, esta vez en la CDMX, por daño moral, ya que sintió que había una campaña difamatoria, revictimizante y misógina en su contra.

En 2024 salió una sentencia favorable a la actriz que le reconocía daños psicológicos, patrimoniales, a su imagen pública y a su salud integral.

En noviembre de 2025, se dio a conocer que el actor interpuso un amparo ante dicha sentencia, y los magistrados determinaron que no hubo tal daño psicológico y no se le debía pagar la indemnización de 8.5 millones de pesos que pedía la actriz por la supuesta afectación laboral.

El pasado 25 de febrero, la actriz publicó en sus redes un comunicado y la sentencia del juicio civil, donde manifestaba que el actor había sido condenado a 1 año de prisión y que deberá pagar una indemnización a la víctima, ya que esta demanda era contra la dignidad de las personas.

Vanessa Bauche / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pascacio López y Sarah Nichols?

En 2022, el actor fue demandado por el delito de abuso sexual por la actriz Sarah Nichols , quien también participó en la serie Guerra de vecinos .

El actor fue detenido en marzo de ese año y vinculado a proceso. En febrero de 2023, fue puesto en libertad, aunque el proceso continuó abierto.

En febrero de 2023, luego de que el actor apelara la sentencia de prisión por 1 año, la Sexta Sala Penal del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco determinó la “no vinculación a proceso”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Vanessa Bauche alerta al público que Pascacio López no puede trabajar; él responde