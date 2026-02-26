Vanessa Bauche celebra sentencia de un año de prisión vs. Pascacio López; asegura que ya apeló la decisión

La disputa legal entre Vanessa Bauche y Pascacio López suma un nuevo episodio. A casi seis años de que inició el proceso en 2020, cuando ambos trabajaban en la serie Guerra de vecinos de Netflix, las posturas públicas de los actores vuelven a confrontarse tras la difusión de una sentencia relacionada con una denuncia presentada en Jalisco.

¿Por qué Vanessa Bauche y Pascacio López están enfrentados legalmente?

El conflicto entre Vanessa Bauche y Pascacio López comenzó en 2020, cuando ambos formaban parte del elenco de la serie Guerra de vecinos, producida para Netflix. De acuerdo con lo denunciado por Bauche, el actor incurrió en conductas que derivaron en una denuncia formal ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco.

La actriz señaló presuntos delitos de Violencia Contra la Dignidad de las Personas y abuso. Según su versión, durante las grabaciones López le habría gritado en el set y la habría besado en una escena sin que dicha acción estuviera contemplada en el guion.

En 2025, Bauche declaró a TVNotas que ya había ganado la demanda que interpuso por daño moral y aseguró que Pascacio solo intentaba “retrasar” el proceso, pues ya no tenía ningún “recurso legal para evadir la ley”.

“Yo tengo todo a mi favor, gracias a Dios. Él no tiene nada más que sus mentiras. Ya perdió todos los recursos para poder evadir la ley. Lo que ha hecho es ganar tiempo, básicamente. Ha tratado de retrasar el momento en el que tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. La condena sería una reparación de daño”, manifestó Bauche.

¿Qué dijo Vanessa Bauche sobre la sentencia a Pascacio López?

A partir de esa denuncia, se abrió un proceso penal en Jalisco. Es en ese expediente donde se dictó la sentencia de un año de prisión a la que recientemente hizo referencia Vanessa Bauche mediante un comunicado público, en el que compartió el documento correspondiente.

En su mensaje, la actriz señaló que la resolución marca un precedente en materia de protección de derechos laborales de las mujeres dentro del ámbito audiovisual. Indicó, también, que la difusión del documento tiene fines de transparencia y para combatir la desinformación y lo que calificó como violencia mediática.

“Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones” Vanessa Bauche

Por su parte, Pascacio López ha sostenido que la acusación se originó por una discusión laboral. Según declaró, el señalamiento habría derivado de comentarios que él hizo sobre el desempeño profesional de la actriz en el set, específicamente relacionados con el estudio de los textos.

¿Qué dice la sentencia contra Pascacio López y por qué fue apelada?

La sentencia difundida por Vanessa Bauche establece una condena de un año de prisión, además de una reparación del daño. Sin embargo, Pascacio López declaró para una entrevista con El Universal, que ya interpuso un recurso de apelación, el cual fue aceptado, al considerar que existieron irregularidades en la actuación de la jueza.

El actor, conocido por su participación en la película Cinco de mayo, la batalla, afirmó que la resolución no se ajusta a lo estipulado en el artículo 202 Bis del Código Penal de Jalisco. De acuerdo con su declaración, la pena de prisión aplicaría únicamente en casos de reincidencia.

“En caso de que fuera delito, que no lo fue, no se castiga con prisión a menos que sea reincidente que no es el caso, no existe ninguna sentencia anterior por lo mismo. La jueza cometió un error al dictar un año de prisión y sin ningún fundamento legal y por eso se interpuso la apelación que ahora está en el proceso de notificar que sala le corresponde para revocar esa sentencia tan absurda” Pascacio López

López señaló que no cuenta con antecedentes por el mismo delito y que, en caso de que se configurara la conducta como ilícita, la sanción prevista sería de 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Asimismo, indicó que el monto por reparación del daño mencionado en la sentencia no superaría los diez mil pesos. En el documento difundido por Bauche, la cifra correspondiente aparece testada.

El actor sostuvo que la apelación ya fue admitida y que el proceso se encuentra en la etapa de notificación para determinar qué sala revisará el caso. Según sus declaraciones, confía en que se revise la legalidad de la resolución.

¿Qué pasó con la demanda civil por daño moral de Vanessa Bauche a Pascacio López?

Además del proceso penal en Jalisco, Vanessa Bauche mencionó en su comunicado una segunda acción legal de carácter civil, interpuesta en la Ciudad de México por daño moral. La actriz explicó que esta demanda derivó de lo que calificó como una campaña mediática difamatoria, revictimizante y misógina, impulsada, según su dicho, por el tío del abogado defensor de Pascacio López.

De acuerdo con Bauche, la demanda civil fue ganada en 2023 y ratificada como sentencia definitiva en 2024. En esa resolución, señaló, se reconocieron daños psicológicos, patrimoniales, a su imagen pública y a su salud integral.

En contraste, Pascacio López declaró en la misma entrevista con El Universal, que en ese procedimiento él participó únicamente como testigo y que la sentencia fue revocada. El actor sostuvo que espera que el proceso continúe hasta que se esclarezcan los hechos.

“Yo confío en que se diga la verdad y que todo quede claro, sólo eso” Pascacio López

Hasta el momento, ambas partes mantienen posturas distintas respecto a los resultados de los procesos judiciales.

