Pascacio López es condenado a prisión tras haber sido acusado de acoso y abuso por Vanessa Bauche, revelan

Pascacio ha sido uno de los actores más polémicos de los últimos años. Las actrices Vanessa Bauche y Sarah Nichols lo acusaron legalmente por delitos sumamente graves. En el caso de Nichols, fue por abuso; mientras que Bauche lo señaló por acoso y violencia laboral. Tras una larga batalla legal, Javier Ceriani reportó que presuntamente Pascacio fue encontrado culpable y habría recibido una condena en prisión. Esto es todo lo que se sabe.

¿Cuáles fueron las denuncias que enfrentó Pascacio?

Todo comenzó en 2020. Vanessa Bauche denunció a Pascacio, quien fue su compañero en la serie de Netflix ‘Guerra de vecinos’, por acoso y violencia laboral. Debido a la pandemia de Covid-19, el proceso se retrasó.

A esto se le sumaron los señalamientos de la también actriz Sarah Nichols, quien afirmó haber sido víctima de abuso por parte de su compañero en ‘Guerra de vecinos’. En 2022, Pascacio fue detenido y vinculado a proceso. Casi un año después, fue puesto en libertad. No obstante, el proceso en su contra siguió.

Pascacio ha negado todas las acusaciones. En aquel entonces, su abogado comentó que las autoridades no habían encontrado “pruebas claras” para probar la culpabilidad de su cliente.

En 2025, Bauche declaró a TVNotas que ya había ganado la demanda que interpuso por daño moral y aseguró que Pascacio solo intentaba “retrasar” el proceso, pues ya no tenía ningún “recurso legal para evadir la ley”.

“Yo tengo todo a mi favor, gracias a Dios. Él no tiene nada más que sus mentiras. Ya perdió todos los recursos para poder evadir la ley. Lo que ha hecho es ganar tiempo, básicamente. Ha tratado de retrasar el momento en el que tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. La condena sería una reparación de daño”, manifestó Bauche.

¿Qué ha pasado con Pascacio tras denuncias de Sarah Nichols y Vanessa Bauche?

En su más reciente programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani mostró los documentos legales que establecían una presunta sentencia para Pascacio por la denuncia que interpuso Bauche en su momento.

De acuerdo con lo que se puede leer en el documento, la supuesta “sentencia definitiva” para Pascacio es de un año en prisión, así como una compensación de daños. No se mostró cuánto sería la compensación.

“Se declara que la parte demandada causó daño a la actora en los términos expuestos a lo largo del presente fallo, por lo que una vez transcurridos los cinco días que la presente sentencia cause ejecutoria, la parte demandada deberá pagar a la actora una indemnización… Se impone al sentenciado Jorge Enrique Pascasio López la pena de 1 año de prisión”, se lee.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha querido dar declaraciones sobre este asunto. Se espera que alguno de los dos lo confirme o niegue en los próximos días.

¿Quién es Pascacio López?

Pascacio López es un actor de 50 años. Comenzó su carrera en el cine independiente y en comerciales de televisión. Poco a poco se le dio la oportunidad de aparecer en producciones más grandes como:

Güeros

El Señor de los Cielos

Rosario Tijeras

Guerra de vecinos

Tras las acusaciones de Vanessa Bauche y Sarah Nichols, se ha mantenido alejado de los medios. Incluso su perfil de Instagram, el cual cuenta con casi 27 mil seguidores, fue puesto en privado.

