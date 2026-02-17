Leyenda de la UFC sale de prisión tras perseguir al presunto abusador de su hijo y lo reciben con mariachis

Luego de darte a conocer que el Shocker, aunque sigue en las luchas, teporochea, vive de limosnas y hasta duerme en la calle, ahora otro caso en la lucha vuelve a dar de que hablar.

Después de meses lejos del ojo público y en medio de un caso que dividió opiniones dentro y fuera del deporte, la historia de Caín Velásquez vuelve a sacudir titulares. El excampeón de peso pesado de la UFC obtuvo libertad condicional tras pasar 11 meses en una prisión estatal de California, en Estados Unidos.

Aunque inicialmente fue sentenciado a cinco años de prisión el 25 de marzo de 2025, el expeleador mexicano-estadounidense logró recuperar su libertad antes de lo previsto. La noticia no tardó en encender redes sociales, especialmente por las imágenes que comenzaron a circular horas después: Velásquez abrazando a su familia mientras sonaba un mariachi a las afueras del centro penitenciario.

¿Por qué Caín Velásquez estuvo en prisión?

El origen de esta historia se remonta a 2022, cuando Caín Velásquez se vio involucrado en un tiroteo que rápidamente se convirtió en uno de los casos más mediáticos vinculados a una figura del deporte de combate.

De acuerdo con los reportes judiciales, el excampeón participó en una persecución vehicular que culminó en disparos contra una camioneta en movimiento. Dentro del vehículo viajaban tres personas, entre ellas Harry Goularte, un hombre que enfrentaba acusaciones por abuso sexual infantil.

Previo a ese episodio, Goularte había sido arrestado por la supuesta agresión sexual contra un menor de cuatro años. Sin embargo, fue liberado bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso legal. Fue precisamente durante uno de sus traslados cuando ocurrió la persecución encabezada por Velásquez.

El caso adquirió una dimensión aún más delicada cuando el propio Caín declaró que su hijo había sido víctima del presunto agresor, lo que detonó su reacción.

Velásquez terminó declarándose culpable sin oposición a múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, asalto con agravantes y delitos relacionados con armas.

¿Qué dijo Caín Velásquez sobre el tiroteo, su condena y la polémica que sacudió su carrera?

Durante el proceso judicial y posteriormente en entrevistas, Caín Velásquez ofreció declaraciones que rápidamente se viralizaron. Lejos de intentar justificar sus acciones, el expeleador reconoció la gravedad de lo sucedido.

“No podemos tomar la ley en nuestras propias manos. Sé lo que hice, y sé que fue muy peligroso para otras personas, ¿sabes? No sólo para las personas involucradas. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para compensarlo”. Caín Velásquez

Sus palabras generaron una ola de reacciones. Muchos fanáticos aseguran hubieran hecho lo mismo o cosas peores de trajes de su hijo.

¿Cómo fue el emotivo reencuentro de Caín Velásquez con su familia tras salir de prisión?

Si algo cambió el tono de la conversación pública fue el momento de su liberación. Este domingo 15 de febrero, Caín Velásquez abandonó la prisión estatal tras 11 meses privado de su libertad.

Lo que nadie anticipaba era la escena que lo esperaba afuera. Familiares y seres cercanos aguardaban con una banda de mariachi, transformando un momento solemne en una postal que más tarde se haría viral. En videos compartidos en redes sociales, se observa a Velásquez abrazando a su hijo, visiblemente conmovido.

🚨🚨🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨🚨🚨



Caín Velásquez está oficialmente en la libre comunidad. Se acaba de reunir con su familia. Ningún ser humano debería pisar una cárcel por lo que hizo Caín. Mis respetos hasta el final de los días. Gracias Dios mío!!!



📹: Mariachi Jalisciense pic.twitter.com/3onWz8XNpG — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 15, 2026

¿Quién es Caín Velásquez, excampeón de UFC y figura histórica de las MMA?

Caín Ramírez Velásquez es un artista marcial mixto y exluchador profesional mexicoestadounidense, conocido mundialmente por ser dos veces campeón de peso completo de la UFC, donde construyó una de las carreras más dominantes en la historia de los pesos pesados.

Nació el 28 de julio de 1982 en Salinas, California, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, y desde muy joven destacó en la lucha colegial, un camino que lo llevó directamente a las artes marciales mixtas.

