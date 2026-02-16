Shocker, aunque sigue en las luchas, teporochea, vive de limosnas y hasta duerme en la calle ¡se autodestruye!

José Jairzinho Soriana Reyna, mejor conocido como Shocker (54), pasaría por un momento de autodestrucción. A pesar de que aún lucha, sufre por problemas de adicciones y ha enfrentado situaciones difíciles que lo han llevado a pedir limosnas e incluso a dormir en la calle. Una amiga de su ex, Leslie, madre de su única hija, narra el infierno que ha vivido el luchador, quien no ha podido superar una infidelidad de esta y, además, llevaría 30 años de consumir drogas.

¿Shocker recayó en las adicciones? Esto es lo que se sabe del luchador

Shocker, según detalla nuestra informante: “Cada vez está peor. Ha dejado trabajos, pide dinero a transeúntes que lo reconocen, se va de aventón, se llega a dormir en la calle. Se mete de todo: Cristal, cocaína, piedra, marihuana y alcohol”.

Recordemos que en enero pasado se reportó un presunto incidente con el luchador, quien al parecer tuvo una discusión con su esposa, Gisela Jiménez, en la colonia Atlampa, que le provocó lesiones considerables en la mano derecha. Por ello, fue atendido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos. Esta no es la primera vez que protagoniza un escándalo.

¿La crianza de Shocker influyó en sus adicciones y cómo estas lo acompañaron desde su debut en la lucha libre?

Shocker, el deportista nació en Guadalajara, donde vivió con sus padres, San Juana, cantante, y Francisco ‘Pato’ Soria (Q.E.P.D), luchador, y su hermano mayor, Francisco. La amiga de su ex nos relató:

“Era un ambiente de fiestas, me contó Leslie. Desde sus 8 años, él veía cómo sus padres se drogaban y alcoholizaban. Se sentía abandonado”. Fuente de TVNotas

En su adolescencia, narra nuestra fuente, se mudaron a Estados Unidos, donde él practicó lucha olímpica (folkstyle) y realizó algunos estudios. Además, fue Marine, pero no le gustó y desertó. Regresó a México y en 1992 hizo su debut profesional: “Ya tenía acceso a las drogas y al alcohol. Nunca superó el tema de sus padres, y en las luchas los amigos lo incitaban a drogarse”.

¿Cuántas veces estuvo internado Shocker en rehabilitación y cómo la relación con Leslie terminó en infidelidad y nuevas recaídas?

Shocker comentó la amiga de su ex, ha estado internado 5 veces en diversas clínicas de rehabilitación. La familia lo ayudaba, pero salía y volvía a consumir: “En uno de esos anexos, conoció a Leslie (2014), también una drogadicta. Él quedó fascinado con ella e iniciaron un romance”.

Fuente de TVNotas “Tuvo la ilusión de formar una familia. Se alejó muchos años de las drogas y se fue a vivir con ella. Duraron como 8 años juntos y se realizaron como padres. Él la apoyó mucho. La llevaba a terapia, le pagó estudios. Él le lleva 20 años. Leslie le pagó mal”.

Nos cuenta que alguien le dijo a Shocker que su mujer lo engañaba. “Él se negaba a creerlo, pero la siguió y descubrió su infidelidad, por lo que la dejó. Desde entonces, no ha parado de consumir. Leslie solo le manda mensajes para presionarlo con dinero, pero no le deja ver a su hija”.

¿Cómo influye su actual pareja en la vida de Shocker y por qué ha vuelto a recaer recaer pese al pellet de naltrexona?

En 2021 Shocker, conoció a Gisela, su actual pareja, quien lo ha apoyado incansablemente, pero en vano. Nuestra fuente comentó: “Leslie, cada vez que le manda mensajes, lo desestabiliza. Lo chantajea y él vuelve a consumir. Le colocaron un pellet de naltrexona que lo mantuvo limpio 3 meses (2023). Ahora sigue consumiendo y ya tiene alucinaciones. No me parece justo que a Leslie le da gusto saber qué él se está hundiendo y podría perder la vida”.

Por último, dice que Leslie tendría que estar agradecida, porque en su momento le salvó la vida, y debe permitir que él vea a su hija: “Ella busca que se quede solo. Me ha dicho que no lo dejará en paz. Está dolida, pues tras el engaño él la dejó. Ojalá Shocker decida pedir ayuda, recuperar su vida y que no sea tarde”.

¿Quién es Shocker?

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 12 de septiembre de 1971.

Antes de ingresar como profesional de la lucha libre, estuvo enrolado al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC), a finales de los 80.

Como luchador profesional, debutó el 16 de octubre de 1992. Ha trabajado en México para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la IWRG y la AAA. En Estados Unidos, para la TNA, en Puerto Rico para la IWA y en Japón para la NJPW.

Se hace llamar también ‘El mil por ciento guapo’.

En 2013 participó en el programa La isla, el reality, donde fue el segundo eliminado.

Tiene un canal de YouTube que cuenta con 130 mil suscriptores.

¿Cuáles han sido los escándalos más fuertes de Shocker? Detenciones, polémicas y crisis públicas

DETENIDO POR GOLPEAR A UNA SEXOSERVIDORA. Aparentemente golpeó a la mujer y destruyó las instalaciones del hotel. Al parecer, todo fue porque estaba bajo los influjos de sustancias.

Aparentemente golpeó a la mujer y destruyó las instalaciones del hotel. Al parecer, todo fue porque estaba bajo los influjos de sustancias. SE LE DISLOCÓ LA MANDÍBULA en una lucha contra el ‘Diamante Azul’. No se atendió bien y quedó desfigurado. Puso una taquería, pero no le funcionó debido a sus adicciones. Años después contó a los medios cómo fue su lesión (foto).

en una lucha contra el ‘Diamante Azul’. No se atendió bien y quedó desfigurado. Puso una taquería, pero no le funcionó debido a sus adicciones. Años después contó a los medios cómo fue su lesión (foto). OCT. 2022. INTENTÓ QUITARSE LA VIDA. Lo grabaron en las calles de Chiapas haciendo desmanes, por lo que fue detenido por la policía y encarcelado. Tras las rejas, se le veía intoxicado. Supuestamente se habría intentado quitar la vida, pero las autoridades lo evitaron. ‘Los payasos destrampados’ pagaron la fianza.

Lo grabaron en las calles de Chiapas haciendo desmanes, por lo que fue detenido por la policía y encarcelado. Tras las rejas, se le veía intoxicado. Supuestamente se habría intentado quitar la vida, pero las autoridades lo evitaron. ‘Los payasos destrampados’ pagaron la fianza. FUE INTERNADO el 8 de mayo en un centro de rehabilitación en el Estado de México. Meses después, le implantaron un pellet de naltrexona para dejar las adicciones.

el 8 de mayo en un centro de rehabilitación en el Estado de México. Meses después, le implantaron un pellet de naltrexona para dejar las adicciones. ABR. 2024 JULIO CÉSAR CHÁVEZ lo internó en su clínica para ayudarle.

