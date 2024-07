Revelan que Julio César Chávez pagará la cirugía de mandíbula de Shocker, pero con una condición

El exluchador José Jairzinho Soria, mejor conocido como Shocker, y su esposa, Gisela Jiménez, hablaron recientemente sobre la próxima cirugía que tendrá Shocker.

Shocker fue detenido el pasado 3 de abril en un hotel de Oaxaca tras encontrarse en estado inconveniente, lo que le llevó a destruir parte de la habitación.

Tras este incidente, el exluchador fue ingresado en una clínica de rehabilitación propiedad de Julio César Chávez, llamada ‘Baja del sol’, quien le ofreció ayuda gratuita para dejar de consumir sustancias.

Después de varias semanas internado en la clínica, Shocker ofreció una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, donde mostró una notable mejoría y aseguró estar muy agradecido por la ayuda recibida:

Además, expresó cómo la terapia ha cambiado su vida y su percepción sobre el consumo de sustancias:

“Aparte, la terapia que estoy recibiendo me está cambiando la vida, me está cambiando mucho la forma en que yo tenía el concepto de consumir ciertas sustancias y les puedo decir que sí me han cambiado mucho mi forma de pensar y forma de ver la vida en este momento”.